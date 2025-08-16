Video Tânăr R. Moldova, prins spre frontieră după ce a furat 4.200 de euro la București. A lovit și o mașină într-o benzinărie

Un bărbat de 26 de ani, cetățean moldovean, a fost reținut de polițiștii bucureșteni după ce a sustras o borsetă cu bani, acte și bunuri personale dintr-un autoturism aflat într-o stație de alimentare din Sectorul 2.

Incidentul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 august 2025. Victima, un bărbat de 48 de ani, tot cetățean moldovean, a relatat că l-a cunoscut în gara din Chișinău pe suspect și a acceptat ca acesta să îl transporte la București, contra cost. Cei doi au ajuns în Capitală în jurul orei 01:30, au oprit la un cazino din Sectorul 5, apoi au plecat împreună spre Chișinău.

Ce plan a avut hoțul pentru a lua banii și a se face nevăzut

„La data de 15 august 2025, polițiștii Secției 28 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cetățean moldovean, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 04:33, polițiștii Secției 28 Poliție au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, în parcarea unei stații de alimentare din Sectorul 2, a avut loc o tamponare, iar apelantului i-ar fi fost sustrasă o borsetă.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat apelantul – un bărbat în vârstă de 48 de ani, cetățean moldovean – care a relatat că, în seara zilei de 14 august 2025, în jurul orei 22:00, în timp ce se afla în gara din Chișinău, a intrat în discuție cu un tânăr necunoscut, de aproximativ 26 de ani. Cei doi au convenit ca acesta din urmă să îl transporte la București, în schimbul achitării carburantului și a unei sume de bani„ precizează Poliția.

La scurt timp, în jurul orei 04:00, au făcut o oprire la o stație de alimentare din Sectorul 2. În momentul în care victima a coborât din mașină, lăsându-și borseta în interior, tânărul a pornit brusc cu spatele, a lovit un alt autoturism parcat și a părăsit locul cu tot cu bunurile furate.

„Ajunși în București în jurul orei 01:30, cei doi au oprit la un cazino din Sectorul 5, iar ulterior au pornit împreună înapoi spre Chișinău, cu același autoturism. În jurul orei 04:00, au oprit la o stație de alimentare din Sectorul 2

În timp ce apelantul se afla în afara autovehiculului, lăsându-și borseta în cotiera autoturismului – borsetă în care se aflau 4.200 de euro, acte de identitate și alte bunuri personale – tânărul a accelerat brusc cu spatele, lovind un alt autoturism aflat în parcare, după care a părăsit zona” povestesc oamenii legii despre cum s-a întâmplat totul.

În urma investigațiilor desfășurate cu operativitate, autorul faptei a fost identificat, stabilindu-se că este un cetățean moldovean în vârstă de 26 de ani.

Cum l-au prins autoritățile pe hoț. Imaginiile de pe camerele de supraveghere arată cum a procedat

Cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Bârlad – IPJ Vaslui, bărbatul a fost depistat în trafic în timp ce se deplasa cu autoturismul către un punct de trecere a frontierei, cu intenția de a părăsi teritoriul României.

„La controlul efectuat asupra autoturismului, polițiștii au identificat borseta sustrasă, care conținea întreaga sumă de bani, documentele și bunurile aparținând persoanei vătămate. Prejudiciul a fost astfel recuperat în totalitate.” transmite Poliția Română.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de aducere, iar în urma administrării probatoriului la sediul Secției 28 Poliție, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.