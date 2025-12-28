„Frumoasa Africii” prinsă în lupta pentru putere dintre Trump și Xi

Președintele Hakainde Hichilema din Zambia a transformat țara sa într-un trofeu râvnit de ambele superputeri.

Când premierul chinez Li Qiang s-a aflat în noiembrie la summitul G20 de la Johannesburg, a găsit timp să viziteze Zambia, marcând prima vizită la nivel înalt a Chinei în 28 de ani. Li, al doilea om în stat în China, după președintele Xi Jinping, a semnat zeci de acorduri de cooperare și a lăudat „profunda tradiție de prietenie” între cele două țări.

La doar câteva zile distanță, rivalul geopolitic al Chinei încerca la rândul său să câștige teren în Zambia. Secretarul de stat american Marco Rubio a telefonat pentru a asigura Lusaka de interesul Washingtonului pentru investiții și cooperare, în timp ce Donald Trump Jr. și-a folosit vacanța în țară pentru a promova apropierea dintre cele două state, scrie The Telegraph.

Ținta acestei atenții diplomatice intense este președintele Zambiei, Hakainde Hichilema – cunoscut ca HH sau „Bally” – care a transformat țara sa într-un model de redresare economică. La 63 de ani, fost păstor de vite și acum unul dintre cei mai bogați oameni din Zambia, Hichilema a fost inclus în lista World Leaders of 2025 a publicației The Telegraph, fiind lăudat pentru probitatea economică și abilitatea de a naviga între interesele Estului și Vestului.

„Dacă sunt la Beijing, nu sunt împotriva Washingtonului. Dacă sunt la Washington, nu sunt împotriva Beijingului. Și la Beijing, nu sunt împotriva Londrei”, a declarat liderul zambian într-un interviu la reședința sa din afara Lusaka.

Hichilema a transformat Zambia, aflată aproape de colaps economic

De la începutul mandatului său, Hichilema a transformat Zambia, aflată aproape de colaps economic. Când a preluat funcția, țara era înglodată în datorii, cu salariile întârziate și cu agricultură și energie hidro afectate de seceta cauzată de fenomenul El Niño. În noiembrie 2020, Zambia devenise prima națiune africană care intrase în default în timpul pandemiei.

Însă, după ani de restructurare a datoriei și implementarea unor politici fiscale prudente, economia începe să-și revină. Creșterea economică este estimată la 5,8% în 2025 și 6,4% în 2026, iar sectorul minier – în special exploatarea cuprului – înregistrează cifre record. Hichilema a atras din nou investitori în minerit și a stabilizat economia, fără a se lăsa influențat de rivalitatea dintre Washington și Beijing.

Zambia deține rezerve uriașe de cupru și se află la intersecția regiunilor central, sudic și est-africane, ceea ce o transformă într-un punct strategic în competiția dintre superputeri. În noiembrie, Li Qiang a semnat un contract de 1,1 miliarde de lire pentru modernizarea liniei ferate Tanzania-Zambia (Tazara), construită de China în anii ’70, în timp ce SUA și UE finanțează coridorul Lobito de 3,7 miliarde de lire, destinat legării minelor de cupru din Zambia și Katanga (Congo) de portul Lobito din Angola.

„Este aproape ca și cum am fi fata frumoasă între doi băieți care se ceartă”, explică Andrew Chibuye, partener PwC în Zambia. „Luați trandafirii de aici, ciocolata de acolo și puneți-i pe masă pentru oameni. Așa se joacă acum. De partea cealaltă ai Vestul, de partea cealaltă Estul, iar țara a fost foarte clară: inamicul tău nu este inamicul meu. Voi interacționa cu cine vreau.”

Succesul macroeconomic nu se simte încă pe străzile Lusaka

Hichilema a reușit să-și transforme experiența de businessman de succes într-un atu politic, câștigând sprijinul tinerilor prin social media și promițând reforme economice ambițioase. Restructurarea datoriei a fost comparată de el cu un „python înfășurat în jurul gâtului”, care împiedica progresul țării. Astăzi, 94% din datoria publică și comercială a fost restructurată, iar Fitch estimează scăderea datoriei guvernamentale de la 114% din PIB în 2024 la 85% în 2026.

Însă succesul macroeconomic nu se simte încă pe străzile Lusaka. Inflația rămâne ridicată, lipsa curentului electric afectează vânzările de alimente perisabile, iar mulți cetățeni se plâng că prosperitatea este încă doar la nivel teoretic. În piața Kabwata, comercianții spun că prețurile s-au stabilizat, dar cumpărători sunt puțini, iar suferința zilnică continuă.

În ciuda presiunii interne și a tensiunilor geopolitice, Hichilema cere răbdare și promite că beneficiile reformelor vor ajunge în curând „în bucătăriile oamenilor”. „Problema costului ridicat al vieții există de peste 10 ani. Efectele se simt cu întârziere, dar vor veni”, spune președintele Zambiei, a cărui țară rămâne acum în centrul unui duel între două dintre cele mai puternice națiuni ale lumii.