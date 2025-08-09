Video Noi informații despre stadiul lucrărilor din centrul Bucureștiului: a început dezasamblarea planșeului vechi peste Dâmbovița

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a oferit sâmbătă, 9 august, noi informații despre stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii.

„Scurt brief la Planșeul Unirii! Ce săptămână am avut!

Primii piloți au fost deja forați și turnați pe ambele maluri, având activ sistemul de monitorizare geotehnică și structurală, pentru controlul permanent al condițiilor din teren.

Au fost testați piloții pe care se va sprijini noul planșeu, iar rezultatele sunt excelente!

Am început dezasamblarea planșeului existent peste Dâmbovița, dinspre Hanul lui Manuc către zona Parcului Unirii”, a transmis Băluță.

Lucrările vor fi împărţite în patru zone distincte: porțiunea din fața Hanului lui Manuc, cea din parcul aflat în fața Magazinului Unirea, cea din zona fântânilor şi cea dinspre Pasajul Unirii.

Daniel Băluță a anunţat recent, într-o conferinţă de presă, că, potrivit autorizaţiei de construire, lucrările vor consta în regenerarea spaţiilor publice din zona Piaţa Unirii, refacerea structurii cuvei Râului Dâmboviţa, a Planşeului Unirii, vechi de aproape 100 de ani, a reţelelor edilitare, semnalizare şi marcaje rutiere, sistematizări pe verticală, executarea unor drumuri temporare, executarea unor instalaţii de irigaţii şi intervenţii temporare asupra fântânilor arteziene.

Planșeul, care va avea 360 de metri lungime și 30 de metri lățime, va fi reconstruit cu o grosime de 140 de centimetri, dublu față de cea actuală, de 70 de centimetri. De asemenea, vor fi înlocuite și casetele pentru colectarea apei pluviale. Noua lucrare va avea o garanție de 100 de ani, adică aproape tot atât cât a rezistat vechea placă din beton.