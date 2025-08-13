Imaginii de pe șantierul de la Piața Unirii. Planșeul era mai fragil decât se credea. Daniel Băluță: „Se sfărâmă la cea mai mică atingere”

Lucrările de reabilitare la planșeul Unirii scot la iveală starea avansată de degradare a construcției vechi de aproape un secol. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat imagini de pe șantier, comentând ironic despre starea plăcii de beton a planșeului.

„Atât de trainică era placa de beton a planșeului (sunt, evident, ironic...), încât aceasta pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor. Avem, astfel, confirmarea totală a concluziilor experților și dovada cea mai clară a faptului că decizia de a reface din temelii Planșeul Unirii a fost una extraordinar de bună”, a scris Băluță pe Facebook.

Imaginile de la fața locului arată o placă într-o stare avansată de degradare.

→ Imaginea 1/3: Noua lucrare va avea o garanție de 100 de ani. FOTO: Facebook/Daniel Băluță

Proiectul de reabilitare a început în iunie 2025 și se va desfășura pe o perioadă de trei ani. Pentru a evita blocajele în trafic, Primăria Sectorului 4 a amenajat un drum temporar, iar restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare până la finalul anului.

Lucrările vor fi împărţite în patru zone distincte: porțiunea din fața Hanului lui Manuc, cea din parcul aflat în fața Magazinului Unirea, cea din zona fântânilor şi cea dinspre Pasajul Unirii.

Lucrările includ regenerarea spațiilor publice din zona Piața Unirii, refacerea structurii cuvei Râului Dâmbovița și reconstrucția planșeului la o grosime de 140 de centimetri – dublă față de actuala grosime de 70 de centimetri. De asemenea, vor fi modernizate rețelele edilitare, vor fi instalate noi casete pentru colectarea apei pluviale și vor fi realizate lucrări la fântânile arteziene și la sistemele de irigații.

Noul planșeu, care va avea 360 de metri lungime și 30 de metri lățime, va beneficia de o garanție de 100 de ani, similară duratei de viață a construcției actuale.