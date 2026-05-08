Vești bune pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: anunțul lui Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu are vești bune legate de începerea lucrărilor la blocul din Rahova afectat de explozia de anul trecut.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri, 8 mai, că a fost semnat, în cele din urmă, contractul pentru punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozia produsă anul trecut, după mai multe încercări eșuate de atribuire a lucrărilor.

„După mai multe încercări de a-l atribui, am semnat, în sfârșit, contractul de punere în siguranță a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova”, a transmis edilul-șef pe Facebook, vineri, 8 mai.

El a precizat că, în perioada următoare, vor avea loc discuții cu reprezentanții constructorului pentru stabilirea calendarului intervenției.

„Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentați contractorului, vom discuta calendarul intervenției și, după ce mă voi lămuri și lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situația și ceea ce urmează”, a mai spus Ciprian Ciucu, reamintind că întârzierea procedurii de atribuire a fost cauzată de complexitatea și riscurile lucrărilor, ceea ce a făcut ca antreprenorii să nu se prezinte la licitații.

„Principalul motiv pentru care nu am reușit să contractăm lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenției: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrărilor”, a explicat el, în final mulțumind companiei implicate în proiect pentru asumarea contractului.

Vă reamintim că tragedia din Rahova a avut loc pe 17 octombrie 2025, pe strada Vicina din Sectorul 5, când o explozie puternică a distrus 54 de apartamente și 36 de autoturisme și s-a soldat cu patru morți, 13 răniți şi zeci de familii evacuate temporar. Ancheta privind cauzele incidentului este încă în desfășurare.