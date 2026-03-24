Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Niciun constructor nu vrea să repare blocul din Rahova afectat de explozie. Ciucu: „Trei licitații eșuate. Poate le e teamă”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat marți cu edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, despre mai multe probleme administrative, printre care și situația blocului din Rahova afectat de explozia din octombrie 2025.

Blocul din Rahova distrus de explozie/FOTO: Profimedia
Blocul din Rahova distrus de explozie/FOTO: Profimedia

„Trebuie pus în siguranță din două motive: locatarii să poată intra să-și recupereze o parte din bunuri, dar și pentru că afectează cursurile Liceului Bolintineanu, avariat pe o parte de explozie”, transmite Primăria Capitalei într-un comunicat.

În comunicat este inclusă și o declarație a primarului general, potrivit căreia au fost organizate trei licitații consecutive pentru lucrările de punere în siguranță a blocului, însă niciun constructor nu a depus ofertă.

„Am demarat trei licitații consecutive pentru lucrări de punere în siguranță. Ce să vezi - nici un constructor din România nu vrea. Poate nu li se pare proiectul fezabil, poate le e teamă, nu știu.

Toată lumea vorbește despre demolare directă, ca alternativă. Sunt șanse ca totuși să avem o ofertă, aflăm săptămâna aceasta. Apoi, îi chemăm pe oameni la discuții”, a precizat primarul general

La începutul lunii, Primăria Sectorului 5 anunțase că a emis autorizația de construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a blocului din Rahova.

„Ce înseamnă acest lucru? Se pot demara oficial lucrările de consolidare a structurii. Se elimină pericolele iminente pentru locatari și trecători. Monitorizăm constant șantierul pentru a asigura respectarea tuturor normelor tehnice.

Vom continua să ținem comunitatea la curent cu fiecare etapă a acestui proces”, se arată, miercuri, pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 5.

Tragedia s-a produs pe 17 octombrie, pe Strada Vicina din Sectorul 5, unde o explozie puternică a distrus 54 de apartamente și 36 de autoturisme. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite. Ancheta privind cauzele deflagrației nu s-a încheiat.

Despre ce au mai discutat cei doi primari

Potrivit Primăriei Capitalei, autorizația de demolare a Școlii Gimnaziale I.G. Duca urmează să fie eliberată în curând, iar pentru lucrările de construire sau punere în siguranță a Colegiului Gheorghe Lazăr, fiind monument istoric, este necesar un aviz de la Ministerul Culturii, primarul Ciprian Ciucu promițând că se va implica pentru urgentarea procedurii.

De asemenea, s-a discutat despre amenajarea unei treceri de pietoni semaforizate pe Bd. Progresul, în zona One Cotroceni, care va fi realizată de Primăria Sectorului 5, după ce Primăria Capitalei a acordat împuternicirea necesară pentru implementarea semaforizării.

În același timp, Administrația Străzilor București are deja un contract-cadru pentru reabilitarea carosabilului, iar lucrările ar urma să înceapă în aproximativ două săptămâni.

Pe strada Ghidiceni, pe tronsonul care face legătura cu Bragadiru, Primăria Sectorului 5 intenționează să amenajeze un parc, în continuarea celui realizat de comuna Bragadiru, proiect care urmează să fie introdus pe ordinea de zi.

Tot în zona spațiilor verzi, Parcul Romniceanu, aflat în prezent în paragină, ar urma să fie reabilitat, fiind necesar un certificat de urbanism pentru lucrări minore, dar și organizarea unui concurs de soluții pentru amenajări mai ample.

De asemenea, Drumul Cooperativei va fi extins, modernizat și reabilitat, inclusiv cu lucrări la infrastructura de canalizare, rețele și iluminat public.

Primăria Sectorului 5 va realiza studiul de fezabilitate, iar Primăria Capitalei se va ocupa de exproprieri. Artera va avea câte o bandă pe sens și trotuare generoase.

În ceea ce privește transportul public, șina tramvaiului 32, a doua cea mai circulată linie din București, urmează să fie reabilitată, după ce a fost afectată de montarea necorespunzătoare a gazonului, urmând să fie realizată documentația tehnică necesară.

Nu în ultimul rând, a fost discutată și situația vechiului sediu al Primăriei Sectorului 5, din Bd. Regina Elisabeta. Primarul general a atras atenția că, în cazul revenirii în clădirea reabilitată, angajații vor trebui să respecte reguli stricte privind utilizarea mașinilor personale, în condițiile lipsei locurilor de parcare.

La final, edilul Capitalei a venit cu propuneri către Sectorul 5:

  • Eliminarea mașinilor de pe trotuare, pe Calea 13 Septembrie, și amenajarea spațiului verde;
  • ADP Sector 5 să se coordoneze cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și cu Administrația Străzilor pentru amenajări de spații verzi, reabilitări și resistematizări de străzi;
  • S-a oferit să dea în administrarea Sectorului 5 viitoarea Bancă de Alimente, după care PS 5 să facă parteneriat cu Sectorul 6 pentru a prelua modelul de bune practici și a învăța să administreze banca fără costuri de la bugetul local;
  • De asemenea, a propus să fie preluat modelul de chioșcuri de flori și de ziare din Sectorul 6.

