Undă verde pentru consolidarea blocului din Rahova distrus de explozie. Vlad Popescu Piedone: „Am emis autorizația. Am cerut celeritate totală”

Primăria Sectorului 5 a anunțat miercuri, 4 martie, că a emis autorizația de construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a blocului din Rahova distrus de explozia din octombrie anul trecut.

Administrația locală precizează că a „tratat această documentație cu maximă urgență, eliminând orice barieră birocratică pentru a permite autorităților implicate să înceapă imediat lucrările de consolidare”.

„Ce înseamnă acest lucru? Se pot demara oficial lucrările de consolidare a structurii. Se elimină pericolele iminente pentru locatari și trecători. Monitorizăm constant șantierul pentru a asigura respectarea tuturor normelor tehnice. Vom continua să ținem comunitatea la curent cu fiecare etapă a acestui proces”, se arată, miercuri, pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 5.

Potrivit primarului Vlad Popescu Piedone, emiterea autorizației de construire necesară pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova reprezintă un „pas esențial”.

„Fiecare zi petrecută departe de casă este o zi prea lungă. Astăzi am făcut un pas esențial: am emis autorizația de constructie pentru blocul de pe strada Vicina. Am cerut celeritate totală pentru ca familiile afectate să poată reveni la normalitate cât mai curând posibil. Vom continua să fim alături de toți cetățenii afectați de acel tragic eveniment. Nu lăsăm birocrația să stea în calea siguranței cetățenilor”, a scris, miercuri, pe Facebook, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Explozia devastatoare soldată cu victime

Tragedia s-a produs pe 17 octombrie, pe Strada Vicina din Sectorul 5, unde o explozie puternică a distrus 54 de apartamente și 36 de autoturisme. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite. Ancheta privind cauzele deflagrației nu s-a încheiat.