 Cât costă să devii român: o femeie a fost prinsă în flagrant în timp ce primea bani pentru urgentarea unui dosar de cetățenie | adevarul.ro
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Cât costă să devii român: o femeie a fost prinsă în flagrant în timp ce primea bani pentru urgentarea unui dosar de cetățenie

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Procurorii Parchetului General au făcut un flagrant într-un dosar privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române.

Valerica Șapera, prinsă cu banii în geantă. FOTO: captură video Mediafax
Valerica Șapera, prinsă cu banii în geantă. FOTO: captură video Mediafax

O femeie a fost prinsă în flagrant după ce ar fi primit 7.500 de euro pentru urgentarea unui dosar de redobândire a cetățeniei române. În același dosar sunt cercetaţi şi o femeie cu dublă cetățenie, moldovenească și română, şi un ucrainean.

Valerica Șapera a fost prinsă în flagrant marţi, 28 iulie, la o terasă din București, de procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi primit suma de 7.500 de euro de la o persoană care avea un dosar depus pentru redobândirea cetățeniei române, scrie Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost rugată să scoată banii din geantă și să îi pună pe masă. Întrebată câți bani sunt în plicuri, Valerica Șapera a spus că nu știe suma exactă și a explicat faptul că o persoană îi restituise o datorie de 10.000 de euro, bani pe care nu îi numărase.

Verificarea făcută de ofițeri a arătat că primul plic conținea 83 de bancnote de câte 50 de euro, iar al doilea 67 de bancnote cu aceeași valoare. După numărare, suma găsită asupra femeii a fost de 7.500 de euro.

Procurorii au făcut ulterior percheziții la domiciliul Valericăi Șapera și au dispus reținerea acesteia. Femeia este cercetată pentru trafic de influență și complicitate la dare de mită, anunţă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție printr-un comunicat.

Anchetatorii susțin că banii nu reprezentau o simplă datorie, ci suma cerută pentru a facilita soluționarea unei cereri de redobândire a cetățeniei române.

Potrivit procurorilor, în aprilie 2026, Șapera a cerut 7.500 de euro pentru ea și pentru persoane din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), lăsând să se creadă că poate interveni pe lângă membrii comisiei care analizează astfel de dosare.

În acelaşi dosar, procurorii cercetează și alte două persoane, respectiv pe Maria Dimitriu, care are dublă cetăţenie română și moldoveană, precum și un cetățean ucrainean, despre care anchetatorii spun că ar fi fost implicați într-un alt caz privind obținerea ilegală a cetățeniei române.

Potrivit procurorilor, în octombrie 2025, Maria Dimitriu i-a cerut unei persoane suma de 5.000 de euro pentru pregătirea unui dosar de redobândire a cetățeniei. Anchetatorii susțin că aceasta știa că solicitantul era cetățean tunisian și că nu avea ascendenți născuți pe teritoriul României, însă i-ar fi promis că dosarul poate fi pregătit și depus fără probleme.

Banii ar fi fost remiși în noiembrie 2025 către Maria Dimitriu și un cetățean ucrainean. Ulterior, potrivit anchetei, au fost pregătite documente de stare civilă false pentru bunicii materni ai solicitantului, astfel încât să rezulte în mod nereal că aceștia s-au născut înainte de 1940 în regiunea Odesa.

Procurorii spun că au fost falsificate documente privind nașterea, căsătoria și decesul bunicilor, emise de autoritățile ucrainene. Aceste acte ar fi fost apoi folosite la completarea dosarului depus la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Ancheta mai cuprinde acuzații privind modul în care au fost înregistrate unele cereri la ANC. Procurorii susțin că, în noiembrie 2025, Maria Dimitriu a determinat un funcționar al instituției să introducă în evidențe cinci cereri de redobândire a cetățeniei pentru persoane care nu s-au prezentat personal la sediul autorității.

În decembrie 2025, procurorii au făcut 37 de percheziții domiciliare în cadrul aceleiași investigații.

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