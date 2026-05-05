Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Un șofer băut în zori de zi a intrat cu mașina într-un alt autoturism, într-o intersecție intens circulată din Capitală. Trei persoane rănite

Trei persoane au fost rănite marți dimineață, în urma unui accident rutier produs în Sectorul 6 al Capitalei. Un tânăr de 24 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a intrat cu mașina într-un alt autoturism, într-o intersecție intens circulată.

Un tânăr băut a intrat cu mașina într-un alt autoturism. FOTO: Facebook/Info Trafic România
Accidentul s-a produs în jurul orei 04:55, la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și strada Apusului, potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră.

„La data de 5 mai 2026, în jurul orei 04.55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre bd. Iuliu Maniu şi str. Apusului. Din verificările efecutare, a rezultat faptul că, un tânăr în vârstă de 24 de ani a condus un autovehicul pe str. Apusului iar când a ajuns la intersecţia cu bd. Iuliu Maniu a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de o femeie în vârstă de 47 de ani”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au constatat că șoferul de 24 de ani consumase alcool înainte de a se urca la volan. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, Brigada Rutieră a deschis o anchetă și continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Tânărul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

