Restricții de circulație în Capitală după un accident în care au fost implicate trei mașini. Un autovehicul condus de o femeie s-a răsturnat

Un autoturism s-a răsturnat în zona Piața Leu din București, în urma unei coliziuni între trei autovehicule. Poliția a instituții restricții de circulație.

Un grav accident de circulație a avut loc luni, 4 mai, în jurul orei 13.45, pe Bd. Geniului, Sector 6.

În eveniment au fost implicate trei autovehicule, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe plafon. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În urma accidentului de circulație, conducătoarea autovehiculului răsturnat, în vârstă de 29 de ani, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Au fost aplicate restricții pe banda 1 de circulație pe Bd. Geniului, dinspre Piața Leu către Bd. Timișoara.

Din verificările efectuate până la acest moment, se pare că unul dintre șoferii implicați în accidentul de circulație ar fi fost, cu câteva momente înainte, parte într-un alt eveniment rutier produs în zona Piața Leu, în urma căruia au fost avariate două autovehicule, eveniment soldat exclusiv cu pagube materiale.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Noi restricții de circulație în Capitală intrate în vigoare de astăzi

Amintim că, Brigada Rutieră a anunțat că astăzi, 4 mai, intră în vigoare restricții pentru alte lucrări la liniile de tramvai din București.

Polițiștii rutieri au transmis că aceste măsuri au intrat în vigoare de la ora 10:00. Bucureștenii trebuie să știe că se închide circulația vehiculelor pe Străzile Paleologu şi Vasile Lascăr.

În plus, Brigada Rutieră a mai spus că lucrările vor începe și pe Strada Armand Călinescu, cu asigurarea unei benzi de circulație, pe anumite segmente.

Totodată, autoritățile au recomandat conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.