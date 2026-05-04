Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Un Avion United Airlines a lovit un camion și un stâlp de iluminat pe o autostradă, înainte de aterizare

Un avion al companiei United Airlines a lovit un camion de livrări și un stâlp de iluminat pe autostrada New Jersey Turnpike, în apropierea aeroportului Newark Liberty, lângă New York, au confirmat pentru AFP mai multe surse oficiale.

Incidentul s‑a produs duminică, în jurul orei 14:00 (ora locală), în timpul apropierii pentru aterizare a zborului 169, operat cu un Boeing 767‑400, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

„În timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul internaţional Newark Liberty, zborul 169 al companiei United Airlines a lovit un stâlp de iluminat pe autostrada New Jersey Turnpike în jurul orei 14:00, ora locală, duminică, 3 mai”, a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), anunțând deschiderea unei anchete.

Autoritatea Portuară New York–New Jersey (PANYNJ) a precizat că aeronava a lovit și un camion care se afla în trafic pe autostradă.

Avionul decolase din Veneția și transporta 221 de pasageri și zece membri ai echipajului. A aterizat în siguranță, fără răniți la bord.

Potrivit autorității portuare, aeronava s-a ales doar cu avarii „minore”, iar pista a fost verificată minuțios înainte ca traficul aerian să revină la normal.

 Șoferul camionului „a suferit tăieturi minore”

Șoferul camionului a fost transportat la spital cu răni ușoare și externat la scurt timp.

Incidentul a avut loc pe o autostradă. FOTO Captură video YouTube H&S Bakery News PIX11 News

Chuck Paterakis, vicepreşedinte al H&S Bakery, compania care deține camionul implicat, a declarat pentru AFP că șoferul său este „ok” și „a suferit tăieturi minore”.

Site‑urile specializate în aviație scriu că aeronava a fost livrată în mai 2002. United Airlines a transmis că pasagerii au debarcat normal la terminal și că „echipa noastră de întreţinere examinează daunele aduse aeronavei”, compania anunțând și o „investigaţie internă amănunţită”.

„Echipajul a fost retras din programul de zbor în cadrul acestei proceduri”, a precizat compania.

Poliția statului New Jersey și producătorul Boeing nu au oferit comentarii suplimentare.

