Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Accident grav pe proprietatea unui primar din Vaslui. Vărul edilului s-a electrocutat în iazul amenajat sub liniile electrice

Un incident grav petrecut duminică în comuna Pușcași, județul Vaslui, ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea unui iaz amenajat pe proprietatea familiei primarului Marian Ignat. Un bărbat în vârstă de 39 de ani, văr al edilului, a ajuns în stare critică la spital după ce s-a electrocutat în timp ce pescuia, după ce undița sa ar fi atins firele unei rețele electrice aeriene de 20 KV. Dincolo de incidentul medical, cazul deschide și o altă problemă: legalitatea construcției iazului.

Un bărbat a ajuns în stare critică la spital după ce s-a electrocutat. FOTO: Vremea Nouă

Accidentul s-a produs la iazul aflat pe terenul familiei primarului, unde un stâlp de electricitate este amplasat chiar în mijlocul apei. Potrivit informațiilor obținute de publicația vasluiană Vremea Nouă, bărbatul ar fi fost însărcinat să pescuiască pentru un grătar organizat după alegerile pentru conducerea organizației locale PSD Pușcași, în cadrul cărora Marian Ignat a fost reconfirmat în funcția de președinte.

Petrecerea s-a desfășurat într-o locație care aparține familiei primarului, însă edilul respinge categoric această variantă.

„M-a sunat acest văr de-al doilea să întrebe dacă îl las să pescuiască în iaz și eu i-am permis. Era cu familia sa. Așa că nu știu de unde ați scos-o dvs. că a fost petrecerea de după alegerea mea ca președinte PSD. I-am spus unde este cheia, că noi avem un loc secret unde o punem, omul s-a apucat de pescuit și s-a întâmplat tragedia”, a declarat primarul Marian Ignat, respingând acuzațiile.

Totuși, mai mulți localnici susțin contrariul și afirmă că, după scrutinul intern, la proprietatea familiei Ignat ar fi avut loc un grătar la care au participat membri și simpatizanți ai partidului.

„După alegeri, pesediștii au fost invitați la un grătar la domnul primar. Pofticioșii au dorit pește proaspăt la grătar, astfel că verișorul edilului a aruncat undița în iaz pentru a-l prinde. La un moment dat, undița a atins firul de medie tensiune a unui stâlp amplasat pe malul iazului și pescarul de ocazie s-a electrocutat”, a relatat un localnic.

Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Vaslui, în stare gravă, fiind intubat și plasat în comă indusă. În mod surprinzător, acesta și-a revenit rapid, iar medicii spun că evoluția sa este una neașteptat de bună. Surse medicale susțin că pacientul a cerut externarea, motivând că urma să plece în concediu.

„Mulțumim lui Dumnezeu că și-a revenit. Am vorbit cu el la telefon și este foarte bine”, a transmis și primarul Marian Ignat.

Dincolo de incidentul medical, cazul deschide și o altă problemă: legalitatea construcției iazului.

Reporterii care au verificat situația susțin că amenajarea unui iaz sub o linie electrică de medie tensiune, cu un stâlp aflat chiar în luciul apei, ridică suspiciuni privind lipsa autorizațiilor necesare. O astfel de lucrare ar necesita avize și autorizații din partea Agenției pentru Protecția Mediului, Apele Române, dar și a operatorului de distribuție a energiei electrice.

Surse locale afirmă că iazul ar fi fost construit în urmă cu aproximativ cinci ani, cu ajutorul unei firme implicate în lucrările de modernizare a drumului dintre Pușcași și Poiana lui Alexe, și că acesta nu ar fi nici măcar intabulat.

Întrebat despre existența autorizațiilor, primarul a răspuns ironic că pe acestea „le are tatăl său”, adăugând că acesta este mort și nu are de unde să le ia.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

