Un şofer beat și fără permis, urmărit de poliție, a avariat trei autoturisme în Sibiu. Pasagerul său a ajuns în spital

Un şofer fără permis şi în stare de ebrietate a fugit de poliţie, provocând un accident rutier în urma căruia un tânăr a fost rănit, iar trei autoturisme, printre care şi autospeciala poliţiei, au fost avariate.

Un accident rutier a avut loc luni dimineața, în jurul orei 05:00, pe strada Horia din municipiul Sibiu, după ce un șofer care nu a oprit la semnalele Poliției a fost urmărit și ulterior a pierdut controlul volanului, potrivit Agerpres.

"Din primele verificări efectuate a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii, un sibian în vârstă de 27 de ani nu ar fi oprit la semnalele regulamentare ale poliţiştilor, continuându-şi deplasarea până pe strada Horia, unde a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Ulterior, autoturismul condus de tânăr a fost proiectat în autospeciala de poliţie care se afla în urmărirea acestuia, iar autoturismul parcat a fost proiectat într-un stâlp de iluminat şi un alt autoturism parcat. În urma accidentului rutier, un tânăr de 23 de ani, pasager in autoturismul condus de sibian, a suferit vătămări corporale uşoare şi a fost transportat la spital", a precizat reprezentantul IPJ Sibiu.

Potrivit poliţiei, în urma verificărilor efectuate a rezultat că sibianul nu deţinea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

De asemenea, testarea alcoolscopică a indicat un rezultat de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, şoferul fiind însoţit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Traficul în zonă a fost îngreunat timp de aproximativ 30 de minute.