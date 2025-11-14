O mamă cu șapte copii în mașină, fără permis, prinsă beată la volan. „Nu era în stare să sufle în alcooltest”

Cu șapte copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 2 și 15 ani la bord, dintre care unul în portbagaj, o britanică de 39 de ani a fost oprită în trafic în Renania de Nord-Westfalia.

Martorii au semnalat mașina Škoda Octavia, care se deplasa în zigzag, pe o stradă din Germania, iar poliția a pus capăt călătoriei riscante într-o intersecție. Când au inspectat vehiculul, ofițerii au descoperit, pe lângă numărul excesiv de pasageri, și haine care se presupune că erau furate. În plus, mașina fusese deja asociată cu infracțiuni, scrie Bild.

Cât despre testul de alcoolemie, femeia era atât de beată încât „nu mai era în stare să sufle în alcooltest”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Nici la testul de sânge nu s-a arătat cooperantă și, pe deasupra, nu avea permis de conducere.

Ofițerii au inițiat mai multe proceduri penale. După aplicarea măsurilor, femeia a fost lăsată să părăsească secția. Copiii au fost încredințați tatălui.