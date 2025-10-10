Un livrator străin a fost jefuit în București. Poliția a identificat după aproape o lună hoțul care i-a furat scuterul și banii

Un bărbat de 51 de ani din Capitală a fost reținut de polițiști după ce a furat scuterul și 600 de lei de la un livrator străin. Incidentul a avut loc pe 13 septembrie, în Sectorul 2, iar suspectul a fost prins abia pe 9 octombrie.

Polițiștii au fost sesizați pe 15 septembrie de un bărbat în vârstă de 33 de ani, „cetățean străin, livrator al unei platforme de curierat la cerere”, care a reclamat că i-a fost furat scuterul. Vehiculul fusese lăsat la intersecția unor străzi din Sectorul 2 al Capitalei.

„Cercetările și investigațiile efectuate au condus către un bărbat, în vârstă de 51 de ani, bănuit de comiterea faptei. Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 13 septembrie 2025, bărbatul ar fi sustras scuterul, în scopul de a-l folosi pe nedrept, profitând de faptul că acesta ar fi fost lăsat nesupravegheat și cu cheile în contact, pe aleea din fața unui magazin, cu punct de lucru la o adresă din Sectorul 2”, a transmis Poliția Capitalei.

Hoțul a luat și banii livratorului

La scurt timp după furt, scuterul i-a fost restituit livratorului de o persoană necunoscută, însă acesta a constatat că îi lipseau geanta și suma de 600 de lei.

„De asemenea, bănuitul ar mai fi sustras o geantă, care se afla pe partea din spate a scuterului, precum și 600 de lei”, a adăugat Poliția Capitalei.

Fără permis, dar la plimbare prin Sectorul 2

Ancheta a mai stabilit că bărbatul de 51 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, însă a condus scuterul prin Sectorul 2, înainte de a-l aduce înapoi în fața magazinului de unde îl furase.

Suspectul a fost prins pe 9 octombrie și dus la audieri.

„În baza probatoriului administrat în cauză, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, 10 octombrie 2025, să fie prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Secția 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a precizat Poliția Capitalei.