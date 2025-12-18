search
Joi, 18 Decembrie 2025
Video Atac american în Pacific: patru morți într-o operațiune împotriva „traficului de droguri”

Publicat:

Statele Unite au anunțat că au lansat, miercuri, un nou atac asupra unei nave pe care o consideră implicată în traficul de droguri în estul Oceanului Pacific. Potrivit armatei americane, în urma operațiunii au fost uciși „patru narcoteroriști”.

Sursa video: X / @Southcom

Comandamentul american pentru America Latină și Caraibe (Southcom) a transmis, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, că operațiunea a avut loc în apele internaționale.

„Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului și că era implicată în operațiuni de trafic de droguri”, a afirmat Southcom, citat de CNN

Potrivit aceleiași surse, „în total, patru narcoteroriști au fost uciși” în urma atacului. Pe lângă mesajul publicat de Comandamentul american pentru America Latină și Caraibe, a fost postat și un material video care surprinde desfășurarea operațiunii.

Acuzații la adresa lui Nicolas Maduro

Administrația Trump îl acuză în mod constant pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care îl consideră un adversar politic major, că s-ar afla la conducerea unei rețele de trafic de droguri. Liderul venezuelean respinge însă ferm aceste acuzații.

Recent, președintele american a avertizat că desfășurarea trupelor SUA în regiune „va continua să crească, iar șocul pe care îl vor suferi va fi fără precedent”, menținând incertitudinea cu privire la o posibilă intervenție terestră în Venezuela.

Tot miercuri, Statele Unite au anunțat trimiterea de trupe în Ecuador, principalul port de plecare al cocainei produse în regiune. Misiunea este descrisă de autoritățile americane drept o „operațiune temporară” menită să combată traficul de droguri.

Atacuri repetate în Pacific și Caraibe

De la începutul lunii septembrie, SUA au desfășurat mai multe atacuri împotriva navelor acuzate de implicare în traficul de droguri în Caraibe și în estul Pacificului. În total, aceste operațiuni s-au soldat cu cel puțin 99 de morți. Autoritățile americane nu au prezentat însă dovezi publice care să confirme că navele vizate erau implicate în mod direct în traficul de droguri.

Legalitatea acestor acțiuni a fost pusă sub semnul întrebării atât de experți independenți, cât și de Organizația Națiunilor Unite.

SUA

