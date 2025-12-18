Trucurile folosite de români pentru a opri pofta de dulciuri iarna. „Dacă ești tentat de un desert, fii atent la porție”

Decembrie este, pentru numeroși români, nu doar luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă, dar și o perioadă a exceselor de dulciuri, lucru care îi îngrijorează și îi face să caute metode de a trece cu bine peste astfel de tentații.

Decembrie a fost numită și luna cadourilor, dăruite conform unei tradiții cu rădăcini biblice, asociată cu sărbătoarea Nașterii Domnului, din 25 decembrie.

„Crăciunul este o sărbătoare de natură socială, în care darurile sunt valorizate. Celebrările nașterii lui Hristos au devenit cel mai mare eveniment de distribuire a cadourilor, deoarece pentru creștini darurile exprimă bucuria lor față de nașterea lui Iisus”, arată un studiu recent publicat de cercetători ai unor universități din Portugalia.

Dulciurile, asociate cu darurile de sărbători

Potrivit relatării biblice, magii au venit să se închine Pruncului Mesia, călăuziți de o stea, aducându-i ca ofrande aur, tămâie și smirnă. Darurile înțelepților pot fi privite atât ca simboluri, cât și ca lucruri utile.

Aurul era considerat un simbol al regalității, dar era și o monedă universală a Antichității, tămâia putea simboliza divinitatea, dar era folosită și ca parfum și pentru igienă, iar smirna, era privită ca un simbol al suferinței și al morții, dar avea și un rol practic, fiind utilizată ca antiseptic și calmant.

La peste două milenii de la evenimentul biblic, tradiția darurilor de Crăciun a dăinuit și chiar s-a extins, adăugându-i-se alte sensuri, dar și noi obiceiuri. Printre cele mai obișnuite lucruri dăruite de sărbători, în special copiilor, se numără dulciurile.

În luna decembrie, ofertele la sortimentele de dulciuri sunt nelipsite din magazine, unele fiind ambalate ca daruri sau marcate cu simboluri specifice sărbătorilor. Bomboanele, ciocolata și prăjiturile și-au făcut loc în coșurile de cadouri oferite colindătorilor sau în pachetele distribuite de instituții și companii angajaților.

Absența cozonacilor și a prăjiturilor asortate pare de neconceput de pe mesele de sărbători, în timp ce bomboanele de pom se numără printre decorațiunile de bază ale bradului împodobit. Cozonacii și prăjiturile asortate au câștigat și ele un loc de cinste pe masa tradițională de Crăciun.

Mulți români se arată îngrijorați că au ajuns să consume dulciuri în abundență nu doar de Crăciun, dar întreaga lună a cadourilor este, pentru ei, și o perioadă a exceselor alimentare.

Ce metode folosesc românii pentru a reduce consumul de dulciuri

Pe rețelele de socializare, unii dintre ei povestesc cum încearcă să reducă tentația dulciurilor în această perioadă, văzută atât ca o amenințare pentru starea de bine, dar și ca o cheltuială pe care ajung să o regrete. Un român povestește că reușește să evite cumpărarea dulciurilor dacă nu merge flămând la cumpărături.

„De multe ori m-am dus la cumpărături înainte să mănânc seara și m-am întors cu pachete de napolitane, biscuiți și te miri ce. Am cumpărat cadouri pentru oameni când vin în vizită (ciocolate), dar am mâncat deja trei dintre ele”, afirmă acesta, pe platforma Reddit.

Altcineva susține că o soluție pentru a renunța la dulciuri este să le gătească acasă, mai rar și mai puțin dulci, folosind mai multe fructe în compoziție.

„Am început să îmi fac prăjituri după cum am chef. Adaug clătite și alte lucruri și, deși ingredientele sunt scumpe, am calculat că tot ies în câștig”, afirmă acesta.

Alt român preferă și el să își prepare dulciurile acasă, motivând că, în ciuda ofertelor din magazine, prețurile au crescut, iar ingredientele nu mai sunt la calitatea așteptată.

O altă persoană crede că este util ca fiecare să își impună o limită de zahăr pe zi, pentru a avea grijă de sănătate.

„Apoi te duci la raionul de dulciuri și vezi: «Cât zahăr e aici?». Vezi 51 de grame la suta de grame și zici: «Opa, e prea mult zahăr, mai bine mă abțin». Cam acesta e raționamentul meu zilnic. E prea mult zahăr într-o ciocolată cu lapte… mai bine iei una neagră, care poate nici nu o să-ți placă așa mult și n-o s-o devorezi pe toată”, crede aceasta.

Altcineva spune că a decis să se abțină de la consumul de dulciuri timp de o lună și a observat schimbări.

„Mâncam foarte multe dulciuri când eram copil, dar după perioada de abstinență nu am mai simțit nevoia să mănânc dulciuri atât de mult. Acum mănânc foarte rar”, a constatat acesta.

O româncă susține că a fost dependentă de dulciuri, dar a reușit să adopte alternative mai sănătoase.

„E greu să te lași, efectiv încep să salivez când le văd. Înainte să rămân însărcinată, am decis să mănânc mai sănătos și să citesc etichetele. Mă îndulcesc cu banane și fructe, în general. Curmalele sunt foarte bune. Am decis că e ok să mai mănânc uneori. În acest post al Crăciunului am mâncat doar un biscuit. De Crăciun mi-am propus să îmi fac eu o prăjitură, cu zahăr, dar măcar știu ce ingrediente pun în ea”, afirmă ea.

Dulciurile, cheltuieli suplimentare

Un român afirmă că estimează anual că plătește aproximativ 3.000 de lei pe dulciuri, cele mai mari cheltuieli fiind pentru torturi. Alții au reușit să excludă dulciurile din coșul de cumpărături din rațiuni economice.

„Am observat că totalul cumpărăturilor crește cu 15–25 la sută dacă luăm câteva dulciuri și nu văd rostul. Deseori le înlocuim cu alune și fructe uscate, cum ar fi merișoarele, sau cu popcorn, dacă vrem ceva sărat la film. Dacă chiar vrem ceva dulce, ne facem acasă sau ne mai «permitem» o prăjitură de la magazin, dar rar”, notează cineva.

Unii internauți susțin că folosesc aplicații de „tracking” (urmărire) alimentară, care îi ajută să monitorizeze cât zahăr consumă zilnic.

„Am renunțat la majoritatea produselor cu zahăr, dar chiar dacă inițial faci economie, de îndată ce descoperi variantele curate, cu îndulcitori mai sănătoși, cresc cheltuielile”, observă el.

Unii spun că au înlocuit dulciurile din comerț cu budincă, orez cu lapte, terci de ovăz preparate acasă sau cu ciocolată caldă.

„Consum preponderent fructe și ciocolată neagră. În rest, când vreau să îmi fac un moft, o dată pe lună, fie gătesc eu, fie iau de la o patiserie de calitate. Exclud zahărul din cafea sau ceai, m-am obișnuit să le beau fără zahăr și acum nici miere nu îmi vine să adaug. Și nu țin snack-uri în casă, nici sucuri. Iau doar când am oameni în vizită”, adaugă un internaut.

„Când ai poftă de ceva dulce, bea un pahar cu apă”, recomandă altcineva.

Cum poate fi combătută pofta de dulciuri

Specialiștii în nutriție arată că excesul alimentar este frecvent în perioada sărbătorilor, iar printre cauzele obișnuite se numără numărul mai mare de întâlniri sociale, care includ mese cu prietenii și familia, dar și tentațiile culinare și stresul.

Sezonul rece, cu temperaturi scăzute, favorizează pofta pentru alimente bogate în zahăr și grăsimi, care pot avea un impact negativ asupra sănătății, arată platforma The Somatic Clinic, dedicată nutriției și sănătății.

Specialiștii acesteia recomandă consumul dulciurilor cu moderație, însă atrag atenția că evitarea completă a anumitor alimente poate avea un efect invers, ducând adesea la excese.

„Cea mai bună strategie este să limitezi consumul de zahăr la mesele festive și să îl eviți în restul săptămânii. Dacă ești tentat de un desert, fii atent la porție: te poți bucura de prăjitura sau plăcinta preferată, dar într-o cantitate mai mică. Mâncatul lent și savurarea fiecărei îmbucături ajută la controlul aportului caloric și oferă satisfacție emoțională”, arată nutriționiștii, potrivit The Somatic Clinic.

Unul dintre cele mai importante sfaturi de nutriție pentru sărbătorile de iarnă este hidratarea.

„Apa băută pe parcursul zilei te poate ajuta să eviți supraalimentarea de Crăciun, deoarece oferă senzația de sațietate și reduce pofta de mâncare”, informează site-ul.

Respectarea unei diete în perioada sărbătorilor nu este suficientă pentru a rămâne sănătos, mișcarea fiind esențială. Plimbările după masă, în special mersul alert, stimulează metabolismul și ajută digestia, contribuind la arderea caloriilor.

Stresul legat de mâncare poate duce la excese, iar dulciurile și snackurile consumate între mese contribuie, la rândul lor, la supraalimentare.

„În loc să alegi chipsuri sau înghețată, aprovizionează-te din timp cu gustări mai sănătoase, precum nuci sau fructe proaspete. La mesele principale, pune accent pe proteine și legume, în loc de cantități mari de cartofi sau deserturi. Proteinele oferă sațietate și reduc nevoia de a mânca între mese”, arată specialiștii.