O judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un om, cu mașina, în parcarea unui spital. Se pare că a încurcat comenzile

Un tânăr de 27 de ani a murit după ce a fost accidentat cu mașina de o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani, în parcarea unui spital. Alte două persoane sunt rănite.

O fostă judecătoare din Bihor, în vârstă de 51 de ani, a provocat un grav accident de circulație, în urma căruia un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața.

Tragedia a avut loc în parcarea unui spital, după ce, se pare, fostul magistrat a călcat din greșeală pedala de accelerație și a lovit mai multe persoane.

Din nefericire, un tânăr și-a pierdut viața și alte două persoane sunt rănite.