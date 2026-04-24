Băiatul de 11 ani dispărut din Sectorul 3 a fost găsit. El fugise de lângă bunica sa

Poliţia Capitalei anunţă că băiatul de 11 ani dat dispărut vineri a fost găsit de poliţişti şi se află în siguranţă, fără a fi în vreun pericol.

„Verificările au fost desfăşurate cu operativitate, iar în urma activităţilor specifice, acesta a fost preluat în siguranţă. Mulţumim reprezentanţilor mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum şi cetăţenilor care au oferit informaţii şi sprijin în demersurile desfăşurate", transmite Poliţia.

Vineri, Poliţia Română emisese un mesaj de alertă privind dispariţia copilului, care fugise de lângă bunica sa în timp ce se aflau pe strada Foişorului din Sectorul 3 şi nu se mai întorsese.

„La data de 24.04.2026, ora 16:00, Poliția Sectorului 3, Serviciul Investigații Criminale, Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către numita Petrica Eva Marina, cu privire la faptul că, astăzi, în jurul orei 14:50, fiul său, STANCU MIRCEA, în vârstă de 11 ani, a fugit de lângă bunica sa, în timp ce se aflau pe strada Foișorului nr. 138, cu direcția strada Brândușelor, sector 3, București, și nu s-a mai întors.”

Băiatul are 1,40 m înălțime și o greutate de 40 de kg. Are părul șaten scurt și ochii căprui.

La momentul dispariției, purta un tricou de culoare galbenă cu glugă, pantaloni de trening crem și era încălțat cu adidași negri cu albastru.

Autoritățile au transmis inclusiv un mesaj RO-ALERT pentru a sprijini găsirea copilului.