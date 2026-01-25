Cum a fost găsit copilul de 11 ani dispărut sâmbătă în București. Șoferul autobuzului STB povestește cum l-a recunoscut pe băiat și cum a acționat

Șoferul de autobuz care l-a găsit pe băiatul dispărut sâmbătă în Bucureşti a povestit, pas cu pas, cum l-a identificat pe acesta şi ce a făcut la până la sosirea poliției.

Nicolae Barbu, în vârstă de 47 de ani, şofer STB, a povestit că, sâmbătă seară, băiatul de 11 ani s-a urcat în troleibuzul liniei 90, în zona Grădinii Cișmigiu din București, dar că, din cauza aglomerației din autobuz, în primă instanță nu şi-a dat seama că este singur.

„Având mai mulți călători în mașină, am crezut că e însoțit de cineva. Dar, când am ajuns aproape de Semănătoarea, mi-am dat seama că e, de fapt, singur”, explicat el.

Atunci când l-a abordat, băiatul i-a spus că voia să ajungă în comuna Pantelimon și că mama îl aștepta la Arena Națională.

„I-am spus că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. L-am pus pe scaunul din față, ca să-l văd mai bine și să-l supraveghez. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la poliție”, a explicat șoferul autobuzului, potrivit unei postări distribuite de Primăria București.

În timpul drumului, aproape de Piața Rosetti, Nicolae Barbu a primit mesajul RO-ALERT despre dispariția unui copil cu semnalmente asemănătoare. Atunci și-a dat seama că băiatul era cel căutat și a sunat imediat la 112.

„Era ora 21.00. Poliția a venit în câteva minute, la a doua stație, Școala Iancului. Am tras pe dreapta, am rugat restul călătorilor să coboare și am lăsat oamenii legii să intervină. Copilul s-a speriat și mai tare, a refuzat inițial să coboare, dar în cele din urmă a fost liniștit și preluat cu bine”, a povestit el.

„Păi, el a avut încredere cel mai mult în mine. Când a venit poliția s-a panicat un pic. Dar e bine când totul se termină cu bine”, a încheiat bărbatul, care este, la rândul său, tatăl a doi copii, dintre care o fetiță de aceeași vârstă cu băiatul dat dispărut.