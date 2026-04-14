O fată de 12 ani a dispărut în Suceava. Poliția o caută și cere ajutorul populației

O fată de 12 ani, din județul Suceava, este căutată de polițiști după ce a plecat voluntar de la domiciliu în cursul acestei dimineți și nu a mai revenit până în prezent.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Anastasia Mihaela Dascalu locuiește în satul Burdujeni, pe strada Crângului, din municipiul Suceava.

Fata de 12 ani a fost văzută ultima dată în zona centrală a municipiului Suceava, în jurul orei 13:00.

La momentul dispariției, fata purta pantaloni de trening roz, o geacă neagră și avea un ghiozdan maro cu bretele verzi.

Polițiștii desfășoară activități de căutare pentru găsirea fetei și fac apel la populație ca, în cazul în care deține informații utile, să sune de urgență la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.