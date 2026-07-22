 Trei tineri, acuzați că au băgat cu forța în portbagaj un om al străzii și l-au lăsat la marginea Capitalei. Motivul invocat | adevarul.ro
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Trei tineri, acuzați că au băgat cu forța în portbagaj un om al străzii și l-au lăsat la marginea Capitalei. Motivul invocat

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Trei tineri din București au ajuns în atenția procurorilor după ce ar fi răpit un om al străzii, pe care l-au băgat cu forța în portbagajul unei mașini și l-au abandonat ulterior într-o zonă izolată de la marginea Capitalei. Unul dintre ei a fost arestat.

FOTO Facebook Poliția Română
FOTO Facebook Poliția Română

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 23:00, într-o zonă din cartierul Băneasa, potrivit Știrilor ProTv.

Victima, un om al străzii, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost imobilizată de doi dintre suspecți, în vârstă de 20 și 22 de ani. Bărbatul a fost băgat cu forța în portbagajul autoturismului la volanul căruia s-ar fi aflat un al treilea tânăr, de 21 de ani, care a condus până într-o zonă împădurită de la periferia cartierului, unde bărbatul a fost abandonat.

Cei trei n-au știut însă că întreaga scenă a fost observată de un martor, care a sunat imediat la 112. Alerta a pus pe urmele lor polițiștii Secției 5, care au reușit să îi identifice rapid.

Au mărturisit că au făcut totul pentru distracție

Șoferul a fost primul depistat și dus la audieri.

Potrivit informațiilor din anchetă, acesta le-a declarat polițiștilor că nu a existat niciun conflict cu victima și că gestul a fost făcut doar ca o formă de amuzament.

Unul dintre suspecți, arestat preventiv

În urma cercetărilor, tânărul aflat la volan a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Ceilalți doi suspecți au fost reținuți, iar procurorii urmează să decidă dacă vor solicita și în cazul lor arestarea preventivă.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă pedepse de până la șapte ani de închisoare.

Bărbatul răpit a primit îngrijiri medicale după incident. Autoritățile i-au oferit și posibilitatea de a fi cazat într-un centru social al Primăriei, însă acesta ar fi refuzat și a ales să revină pe străzi.

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