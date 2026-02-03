Un pensionar de 74 de ani, răpit și torturat: i-a fost tăiat un deget, după ce a fost confundat cu un milionar în criptomonede

Un pensionar din Franța a fost răpit și torturat timp de 16 ore de trei tineri care credeau că fiul său este milionar în criptomonede. Suspecții au cerut o răscumpărare de 3 milioane de euro.

Bărbații au pătruns prin efracție în casa victimei. În locuință se aflau și trei adolescenți de 17 ani –o fată și doi băieți – care închiriaseră o anexă pe proprietate pentru noapte. Aceștia au fost legați, iar telefoanele le-au fost confiscate. Partenera bărbatului a reușit să se ascundă în pod, fără a fi observat, potrivit publicației Actu17.

Pensionarul a fost urcat cu forța într-o mașină și dus într-un bar, unde a fost torturat. Scenele de violență au fost filmate și trimise fiului său, despre care credeau că este milionar în domeniul criptomonedelor. Ulterior, răpitoririi au cerut o răscumpărare de 3 milioane de euro.

„Acestea sunt acte extrem de violente care demonstrează un nivel destul de flagrant de amatorism din partea autorilor”, a declarat avocatul fiului victimei, Fabien Rajon.

După 16 ore de tortură, bărbatul a fost abandonat pe o autostradă: avea fața desfigurată, iar unul dintre degete îi fusese tăiat.

Victima a fost internată la spital, purtând cicatrici grave pe față și pe mână, inclusiv un deget tăiat. Avocatul a subliniat că bărbatul „are mentalitatea cuiva care a supraviețuit în mod miraculos”.

Cei trei suspecți au fost reținuți și acuzați pentru răpire și luare de ostatici în cadrul unui grup organizat, tortură și acte de barbarie, jaf armat, distrugere prin mijloace periculoase și conspirație criminală.

Ancheta indică faptul că aceștia ar fi acționat pentru un presupus „sponsor”.

De asemenea, polițiștii au stabilit că fiul victimei, dezvoltator web, nu are nicio legătură cu criptomonedele.