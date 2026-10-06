 Încăierare pe o stradă din Medgidia. Șapte bărbați, reținuți. Au fost folosite pietre și spray-uri lacrimogene | adevarul.ro
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Video Încăierare pe o stradă din Medgidia. Șapte bărbați, reținuți. Au fost folosite pietre și spray-uri lacrimogene

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Șapte bărbați au fost reținuți luni, 5 octombrie, în urma unui conflict spontan izbucnit între două grupuri, pe o stradă din municipiul Medgidia. Aceștia ar fi folosit pietre și spray-uri lacrimogene.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, la data de 2 octombrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în spațiul public, pe o stradă din municipiul Medgidia, pe fondul unui conflict spontan, 7 bărbați, aparținând a două grupuri diferite, s-ar fi amenințat cu acte de violență, s-ar fi agresat reciproc folosind obiecte contondente și înțepătoare, precum și pietre sau spray-uri iritant lacrimogene”, transmite IPJ Constanța într-un comunicat.

Potrivit polițiștilor, cei trei bărbați sunt cercetați și pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, după ce, în timpul încăierării, ar fi avariat două autoturisme aparținând celuilalt grup, format din patru bărbați.

„La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia, iar întrucât persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale.

De asemenea, la scurt timp, la locație au ajuns și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, în vederea asigurării unui climat optim de ordine și siguranță publică.”

Toate persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediu, pentru continuarea cercetărilor. Luni, cei 7 bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

În cursul zilei de marți, aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz, în vederea dispunerii de măsuri legale conform competențelor.

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