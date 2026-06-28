Tragedie în Capitală: o persoană s-a înecat în Lacul Tei

O intervenție a scafandrilor din Capitală s-a încheiat tragic duminică seară, 28 iunie, după ce o persoană observată în pericol de înec în Lacul Tei, a murit.

„Am fost solicitati să intervenim pentru salvarea unei persoane în pericol de înec in Lacul Tei (strada Barbu Vacarescu)” a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov.

La fața locului au ajuns un echipaj de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere) și 2 echipaje de prim ajutor.

Persoana a fost scoasă în cele din urmă din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut fi salvată.