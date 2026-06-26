Video Urmărire ca în filme și foc de armă în Sectorul 1. Doi tineri au fugit de control, iar unul dintre ei a aruncat o pungă cu substanțe suspecte

Urmărire ca în filme în Sectorul 1 al Capitalei. Doi tineri, în vârstă de 23 și 24 de ani, au fost imobilizați de polițiști, după ce au încercat să fugă de un control de rutină. În timpul intervenției, unul dintre agenți a fost nevoit să tragă un foc de avertisment, după ce unul dintre suspecți a ignorat somațiile repetate de oprire. Unul dintre cei doi tineri a aruncat sub un autoturism o pungă care părea să conțină droguri.

Incidentul a avut loc pe Șoseaua Nicolae Titulescu din București, miercuri seară, în jurul orei 20:20, în timp ce polițiștii din cadrul Secției 4 desfășurau activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Conform Poliției Capitalei, oamenii legii au observat doi bărbați al căror comportament le-a atras atenția. În momentul în care au încercat să îi legitimeze, cei doi au fugit în direcții diferite, unul spre strada Bahluiului, iar celălalt spre Bulevardul Banu Manta.

Unul dintre polițiști a reușit să îl prindă rapid pe tânărul care se îndrepta către Bulevardul Banu Manta, cel de 23 de ani.

Celălalt suspect, în vârstă de 24 de ani, și-a continuat fuga spre strada Bahluiului, ignorând somațiile repetate ale polițistului. În aceste condiții, agentul a folosit arma din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale privind folosirea armamentului.

După executarea focului de avertisment, tânărul s-a oprit și a fost imobilizat fără incidente.

Sursa video: Poliția Română

Unul dintre suspecți a aruncat o pungă cu substanțe suspecte

Pe parcursul urmăririi, înainte de a fi prins, unul dintre cei doi tineri a aruncat sub un autoturism o pungă care conținea o substanță vegetală susceptibilă de a avea efecte psihoactive.

Punga a fost ridicată de polițiști, sigilată și indisponibilizată, urmând să fie predată structurii specializate în combaterea criminalității organizate pentru efectuarea cercetărilor de specialitate.

Nu au existat victime

Poliția precizează că, în urma folosirii armamentului din dotare, nu au existat victime și nici pagube materiale.

„Intervenția promptă și profesionistă a polițiștilor a condus la depistarea și imobilizarea persoanelor implicate, precum și la ridicarea unor substanțe susceptibile a face obiectul cercetărilor în domeniul combaterii traficului și consumului de droguri”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de structurile competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.