Un copil de doi ani şi patru luni a ajuns la spital după ce a fost muşcat de un câine, în timp ce se afla în vizită la rude, în Capitală

Un copil de doi ani şi patru luni a ajuns la spital miercuri, 24 iunie, după ce a fost muşcat de un câine, în timp ce se afla în vizită la rude, în Bucureşti. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili cum s‑a produs incidentul.

Băiețelul se afla în curtea rudelor, împreună cu mama sa, când a fost atacat de animal Femeia a sunat la 112.

Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Capitalei, apelul a fost făcut în jurul orei 12:00. Un echipaj de la Secţia 23 Poliţie s‑a deplasat la faţa locului. mama reclamând că fiul ei prezintă mai multe leziuni compatibile cu o muşcătură de câine.

Poliţiştii au confirmat incidentul, iar copilul a primit îngrijiri medicale la faţa locului, fiind ulterior transportat la spital pentru investigaţii suplimentare.

Anchetatorii verifică acum circumstanţele exacte în care s‑a produs muşcătura, inclusiv dacă animalul era supravegheat şi dacă proprietarii au respectat obligaţiile legale privind deţinerea câinilor.

Cercetările continuă pentru stabilirea responsabilităţilor şi aplicarea măsurilor legale.



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