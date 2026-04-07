Terasele din centrul Bucureștiului, luate în vizor de Ciprian Ciucu. Primarul Ciucu anunță proiecte de regenerare urbană

Primăria Capitalei pregătește un nou regulament pentru terasele din centrul Bucureștiului, cu norme de funcționare și clarificări urbanistice. Edilul Ciprian Ciucu a discutat marți cu reprezentanți din industria ospitalității despre avize, amplasare și regenerare urbană.

„Punem ordine în terasele din centrul Capitalei! Să arate civilizat, curat, decent, ca afară! Să respecte clienții, dar și pietonii, să fie atractive, dar în acord cu legislația”, a anunțat Primăria Municipiului București într-un mesaj postat pe Facebook.

Reprezentanții instituției au anunțat că au început deja să lucreze la un nou regulament pentru terase, care va include norme, clarificări și condiții de funcționare.

Potrivit acestora, primarul Ciprian Ciucu a chemat marți, 7 aprilie, reprezentanții industriei ospitalității la o dezbatere.

„Vrem să vă împărtășim viziunea noastră legată de acest nou regulament și așteptăm de la dumneavoastră să ne spuneți ce probleme, ce sugestii aveți. Vrem să luăm feedback. Astfel încât comerțul să fie legal, predictibil, civilizat, iar acest regulament să vă ajute. Sunteți importanți pentru acest oraș! Și vrem să ne fiți parteneri în această discuție, ca împreună să facem orașul să arate decent”, a declarat primarul general.

În cadrul dezbaterii s-a discutat despre optimizarea modului în care se emit avizele de amplasament, despre posibilitatea ca terasele să funcționeze pe toată perioada anului, despre cât să ocupe din trotuar și distanța optimă față de carosabil și multe altele, potrivit reprezentanților PMB.

„După acest regulament al teraselor, va urma un altul pentru fațade și semnalistica de firme – ce dimensiuni, proporții trebuie respectate, ca să nu mai arate orașul ca o sorcovă. În viziunea mea, zona centrală va fi tot mai prietenoasă cu pietonii, cu dumneavoastră. Îmi doresc o viață economică și culturală efervescentă, cu tineri, bunici, copii, cu terase, cafenele, restaurante, în armonie cu librării, cu zona culturală. Eu asta văd”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a anunțat totodată că vor urma proiecte de regenerare urbană, primul fiind Brezoianu, urmat de Magheru, Lahovari și Amzei.

„Ce mi-am propus în acești doi ani este să facem reparații, ordine și curățenie, apoi multe proiecte de regenerare urbană pe zona centrală”, a adăugat el.

În perioada următoare, comercianții vor trimite sugestii și propuneri pe adresa de e-mail a Direcției de Urbanism. Apoi, regulamentul pentru terase va fi definitivat și pus în transparență publică, se mai arată în mesajul transmis de PMB.

Tot astăzi, edilul Capitalei i-a primit la discuții pe reprezentanții Organizației HORA, vocea reprezentativă a industriei ospitalității din România.