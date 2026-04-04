Când începi să plătești parcarea în București dacă ai mașină hibrid

În ultimii ani, facilitățile acordate proprietarilor de mașini mai puțin poluante au fost un subiect intens discutat în București. Dacă până nu demult vehiculele hibride beneficiau de anumite avantaje, schimbările legislative recente modifică această situație și îi obligă pe șoferi să fie mai atenți la regulile de parcare.

În prezent, proprietarii de mașini hibride beneficiază încă de anumite facilități în București, în special în ceea ce privește parcarea pe locurile publice administrate de autorități. Mai exact, în baza vinietei speciale acordate de primărie, aceștia pot parca gratuit în anumite zone, similar cu deținătorii de vehicule electrice, deși statutul lor este diferit din punct de vedere al nivelului de emisii.

De la 1 mai 2026, proprietarii de mașini hibrid plătesc parcarea

Începând cu data de 1 mai 2026, autoritățile locale au decis eliminarea gratuității pentru parcarea vehiculelor hibride. Astfel, proprietarii acestor mașini vor trebui să achite tarifele standard pentru locurile de parcare publice, la fel ca șoferii de autoturisme convenționale. Măsura vine în contextul unei politici mai stricte privind gestionarea locurilor de parcare și al unei diferențieri mai clare între vehiculele complet nepoluante și cele care folosesc parțial combustibili fosili.

Până când au gratuitate mașinile electrice

Spre deosebire de hibride, mașinile 100% electrice continuă să beneficieze de gratuitate la parcare, cel puțin pentru moment. Această facilitate este menținută pentru a încuraja mobilitatea sustenabilă și reducerea poluării în oraș. Totuși, autoritățile pot revizui această măsură în viitor, în funcție de numărul tot mai mare de vehicule electrice și de presiunea asupra infrastructurii urbane.

Care este amenda pentru parcare în București

Nerespectarea regulilor de parcare în București poate atrage sancțiuni destul de consistente. În funcție de zonă și de abatere, amenzile pot varia, iar în unele cazuri se poate aplica și blocarea roților sau ridicarea autoturismului. De regulă, amenda pentru neplata parcării sau staționarea neregulamentară începe de la câteva sute de lei și poate crește dacă situația nu este remediată rapid. Prin urmare, este important ca șoferii să fie la curent cu noile reguli și să evite costuri suplimentare neplăcute.