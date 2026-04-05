Pasajul Victoriei intră în reabilitare după ani de degradare. Lucrări vor fi și la alte două pasaje, plus Podul Băneasa

Primăria Municipiului București anunță demararea lucrărilor de consolidare și modernizare a Pasajului Victoriei, unul dintre cele mai circulate puncte din Capitală. Proiectul este amplu și se va desfășura pe o perioadă de 28 de luni.

Primăria Capitalei a anunțat că Pasajul Victoriei va intra într-un proces complex de reabilitare, după ce, timp de mai bine de un deceniu, nu a beneficiat de lucrări majore. Ultima intervenție a avut loc în 2009.

„Pasajul Victoriei intră în consolidare și modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din București, așa că este important să-l punem în siguranță. Nu a mai fost reabilitat din 2009 și este într-o stare critică! Are degradări avansate la structura de rezistență, infiltrații, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului și deficiențe majore la sistemele de drenaj și iluminat”, a transmis Primăria Generală.

Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri și este tranzitat inclusiv de tramvaiele 1 și 10.

Ce lucrări vor fi realizate

Autoritățile promit o modernizare completă a pasajului, atât din punct de vedere structural, cât și al facilităților pentru pietoni și transportul public.

„Îi vom da o nouă față: Refacem benzile de circulație, linia de tramvai, trotuarele și peroanele din stații; Reabilităm pereții și zidurile de sprijin; Instalăm platforme electrice pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces în pasaj; Modernizăm instalațiile electrice și iluminatul public; Instalăm panouri digitale de semnalizare; Amenajăm partea superioară a pasajului, inclusiv spațiile verzi”, a mai transmis PMB.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani în ceea ce privește infrastructura subterană a Capitalei.

Potrivit autorităților, lucrările vor dura în total 28 de luni, dintre care patru luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 24 de luni execuției propriu-zise.

Alte pasaje și poduri, incluse în programul de reabilitare

În paralel, Primăria Municipiului București anunță intervenții și la alte puncte importante din oraș. „Pasajele Lujerului și Bucur Obor și Podul Băneasa vor fi și ele reabilitate. Toate cele trei au risc seismic grad V și au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri și infiltrații, pereții și stâlpii de susținere sunt degradați. Sunt printre cele mai tranzitate pasaje și poduri din Capitală, așa că le punem în siguranță, prin Administrația Străzilor”, precizează PMB.

Lucrările vor include demolarea și înlocuirea structurilor existente, consolidarea infrastructurii, refacerea carosabilului, montarea de indicatoare noi, modernizarea iluminatului și a sistemelor de monitorizare a traficului. În cazul Pasajului Bucur Obor, va fi instalat și un sistem de detecție a incendiilor.

Durata intervențiilor diferă în funcție de complexitate: 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru Pasajul Bucur Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa, potrivit Primăriei.