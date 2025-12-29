search
Luni, 29 Decembrie 2025
Caz cutremurător: o tânără s-a dus la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, susținând că l-a primit de la o prietenă

Publicat:

O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă. Potrivit primelor declarații, femeia susține că trupul copilului i-ar fi fost adus de o prietenă pentru a „scăpa de el”.

Bebelușul era într-un rucsac FOTO: Shuterstock
Bebelușul era într-un rucsac FOTO: Shuterstock

Conform primelor informații, nou-născutul ar fi murit cu câteva ore înainte ca tânăra să fie internată într-un spital din Toulouse (Franța). Femeia le-a spus medicilor că a primit rucsacul de la o prietenă, fără să știe ce se afla înăuntru, iar când a descoperit conținutul, s-a panicat și a mers imediat la spital, potrivit fanpage.

Anchetatorii cred că bebelușul a fost ucis și că o autopsie va fi efectuată în următoarele câteva ore. Cauzele decesului vor fi stabilite prin examinări de autopsie marți. Potrivit anchetatorilor, femeia arestată ar fi de fapt mama nou-născutului.

Datele preliminare ale anchetei indică faptul că tânăra a născut singură, acasă, fără asistență medicală. Ea a negat orice implicare directă în moartea copilului, susținând că trupul bebelușului i-a fost adus de prietena sa, pentru a „scăpa de el”.

Anchetatorii nu exclud implicarea unei terțe persoane în procesul de naștere sau în ascunderea cadavrului, însă până în acest moment ancheta nu a găsit dovezi clare în acest sens.

Cazul rămâne în atenția autorităților, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Europa

