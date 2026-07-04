Caz șocant în Capitală. O femeie a fost agresată sexual și amenințată cu un cuțit de un bărbat. Agresorul a fugit, însă a fost prins la scurt timp de polițiști, în urma unei intervenții rapide.

Poliția Capitalei a anunțat că, în noaptea de 4 iulie 2026, în jurul orei 01.15, polițiștii Secției 8 au fost sesizați prin 112 de către o femeie care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de viol.

„Imediat după primirea sesizării, un echipaj de poliție s-a deplasat la persoana vătămată pentru acordarea sprijinului și asigurarea protecției acesteia. În același timp, mai multe echipaje din cadrul Secțiilor 8 și 9 Poliție au fost direcționate în zonă și au început activitățile de căutare a persoanei bănuite”, a transmis Poliția Capitalei.

Pe baza semnalmentelor furnizate de victimă, un echipaj aflat în patrulare, împreună cu un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, a observat pe Șoseaua Iancului un bărbat care corespundea descrierii. La vederea forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă, fiind urmărit și imobilizat la scurt timp, după ce nu s-a conformat somațiilor legale.

În apropierea locului în care a fost prins suspectul, polițiștii au descoperit un cuțit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei, acesta fiind aruncat sub un autoturism în momentul în care bărbatul a observat echipajele.

Potrivit surselor, femeia se deplasa pe strada Măgura Vulturului din Sectorul 2. La un moment dat, aceasta a fost abordată de un bărbat, care i-a acoperit gura cu mâna și a amenințat-o cu un cuțit. Sub amenințare, acesta a constrâns victima să se deplaseze într-o zonă retrasă, respectiv într-o parcare din apropiere, unde a agresat-o sexual și a încercat să o dezbrace.

„Ulterior, profitând de un moment de neatenție al agresorului, persoana vătămată a reușit sa intre în scara blocului în care locuiește și să blocheze accesul acestuia, după care a apelat numărul unic de urgență 112”, au precizat polițiștii.

În încercarea de a scăpa, victima i-a propus agresorului să meargă la domiciliul său, reușind ulterior să profite de un moment de neatenție pentru a intra în scara blocului și a bloca accesul acestuia. Femeia a apelat apoi numărul unic de urgență 112.

Bărbatul a fost prins la scurt timp de polițiști, chiar în zona în care s-au petrecut faptele, și a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost condus la sediul subunității de poliție pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților Judecătoriei Sectorului 2, cu propunere de arestare preventivă.

Intervenția promptă și coordonată a forțelor de ordine a condus la identificarea și prinderea, în scurt timp, a persoanei bănuite de comiterea faptelor, contribuind la înlăturarea unui pericol imediat pentru comunitate și la administrarea cu celeritate a probatoriului în cauză.

Poliția Capitalei recomandă cetățenilor ca, în situațiile în care sunt victimele sau martorii unor fapte de natură penală, să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgență 112. „Sesizarea promptă a unor astfel de evenimente poate contribui în mod decisiv la intervenția rapidă a polițiștilor, identificarea autorilor și tragerea acestora la răspundere penală”, au mai transmis polițiștii.



