search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Epoca trotinetelor electrice rapide ar putea lua sfârșit în UE, la cererea Belgiei. Accidente cu morți și răniți, zi de zi

0
0
Publicat:

Autoritățile belgiene vor intensifica controalele trotinetelor electrice și vor pleda la nivel european pentru interzicerea modelelor considerate prea rapide, după ce numărul accidentelor în Belgia a crescut cu 61% în primul trimestru din 2025. 

Trotinele electrice prea rapide ar putea dispărea din Europa / Sursa foto: Shutterstock
Trotinele electrice prea rapide ar putea dispărea din Europa / Sursa foto: Shutterstock

Belgia declară război trotinetelor prea rapide care creează sute de victime anual 

Autorităţile belgiene vor intensifica începând din septembrie controalele la magazinele şi site-urile care comercializează trotinete electrice pentru a se asigura că dispozitivele puse în vânzare respectă normele de siguranţă, după o creştere a numărului de accidente, informează AFP, potrivit Agerpres. 

În primul trimestru din 2025, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a crescut cu 61% la nivelul întregii ţări, cu 470 de accidente înregistrate, faţă de cele 291 de accidente semnalate în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Vias, institutul belgian pentru siguranţă rutieră.   

"Au existat, în medie, cinci accidente cu persoane decedate sau rănite în fiecare zi!", a anunţat acest institut. Vias precizează că este vorba despre o estimare minimă, întrucât cifrele sale se referă doar la accidentele înregistrate de Poliţie. 

La fel ca în multe oraşe europene, utilizarea trotinetelor electrice s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani în Bruxelles, Anvers şi Liege, ducând la importuri şi lansarea pe piaţă a numeroase modele, din care unele pot depăşi cu uşurinţă viteza autorizată (25 km/h în Belgia - n.red.). 

"Anumite modele, mai ales cele chinezeşti, se bucură de un succes enorm în rândul tinerilor datorită preţului lor accesibil şi pot atinge viteze excesive", au transmis reprezentanţii Vias.   

Drept urmare, ministrul Rob Beenders, responsabil pentru Protecţia consumatorilor, a anunţat că instituţia pe care o conduce intenţionează să intensifice încă din luna septembrie controalele de conformitate la distribuitorii belgieni. 

Bruxelles-ul va ridica problema la nive european pentru a pune capăt tragediilor repetate

De asemenea, Belgia va pleda la nivel european pentru interzicerea vânzării acelor modele care sunt considerate prea rapide.

"Piaţa internă nu se opreşte la frontierele noastre. Un dispozitiv interzis aici, dar vândut în regim liber în altă parte, reprezintă un risc pentru consumatorul belgian. Doar o abordare europeană va permite rezolvarea cu adevărat a acestei probleme", a declarat Rob Beenders, citat într-un comunicat publicat marţi. 

Institutul Vias pledează pentru norme mai stricte privind mărimea roţilor trotinetelor (roţile mai late şi mai flexibile limitează riscul de cădere) şi pentru accelerarea procesului de omologare de către Poliţia belgiană a unui dispozitiv de control al vitezei. 

Vias deplânge, totodată, faptul că purtarea căştii de protecţie nu a fost declarată obligatorie pentru utilizatorii de trotinete electrice, cu scopul de a limita riscul de traumatism cranian în caz de accident.  

Titi Aur, semnal de alarmă despre o noua categorie de teribiliști în trafic

Titi Aur, expert în conducere defensivă, susține că nu există o metodă de control în România în privința teribiliștilor care conduc trotinete electrice, cu viteză extrem de mare. „Avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții”, spune specialistul. 

Potrivit expertului, trotineta electrică trebuie să meargă cu 25km/h, dar cam toate merg cu 50 km/h.

„Unele merg cu 80 km/h și au fost măsurate și cu viteze mai mari. În lumea civilizată, în Țările de Jos, vine Poliția Rutieră și un echipaj tehnic, te oprește și are un stand pe care e pusă trotineta. Dacă merge cu mai mult de 25 km/h, se confiscă, direct. E pericol public. Dacă legea spune 25 km/h, nu au voie să circule trotineta care merg mai tare de atât. La noi merg cu viteză de 70-80 km/h. Majoritatea merg cu 50 km/h, mai puțin cele închiriate, care le-au limitat. Trotinetele private nu au niciun control. Trotineta merge peste tot, te strecori, intri pe trotuare, nu are cum să te prindă nici poliția și nici nu are cum să te depisteze, că nu ai număr. Se dovedește că avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții, care să acționeze“, a spus Titi Aur.  

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
mediafax.ro
image
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
De ce nu se mai împrumută românii la bănci în 2025, care este alternativa. Dobânzile explozive i-au speriat pe mulți
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son și Hugo Lloris
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Când se dă pensia în luna septembrie prin poștă și pe card. Anunț oficial de la Casa Națională de Pensii
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență