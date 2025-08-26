Epoca trotinetelor electrice rapide ar putea lua sfârșit în UE, la cererea Belgiei. Accidente cu morți și răniți, zi de zi

Autoritățile belgiene vor intensifica controalele trotinetelor electrice și vor pleda la nivel european pentru interzicerea modelelor considerate prea rapide, după ce numărul accidentelor în Belgia a crescut cu 61% în primul trimestru din 2025.

Belgia declară război trotinetelor prea rapide care creează sute de victime anual

Autorităţile belgiene vor intensifica începând din septembrie controalele la magazinele şi site-urile care comercializează trotinete electrice pentru a se asigura că dispozitivele puse în vânzare respectă normele de siguranţă, după o creştere a numărului de accidente, informează AFP, potrivit Agerpres.

În primul trimestru din 2025, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a crescut cu 61% la nivelul întregii ţări, cu 470 de accidente înregistrate, faţă de cele 291 de accidente semnalate în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Vias, institutul belgian pentru siguranţă rutieră.

"Au existat, în medie, cinci accidente cu persoane decedate sau rănite în fiecare zi!", a anunţat acest institut. Vias precizează că este vorba despre o estimare minimă, întrucât cifrele sale se referă doar la accidentele înregistrate de Poliţie.

La fel ca în multe oraşe europene, utilizarea trotinetelor electrice s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani în Bruxelles, Anvers şi Liege, ducând la importuri şi lansarea pe piaţă a numeroase modele, din care unele pot depăşi cu uşurinţă viteza autorizată (25 km/h în Belgia - n.red.).

"Anumite modele, mai ales cele chinezeşti, se bucură de un succes enorm în rândul tinerilor datorită preţului lor accesibil şi pot atinge viteze excesive", au transmis reprezentanţii Vias.

Drept urmare, ministrul Rob Beenders, responsabil pentru Protecţia consumatorilor, a anunţat că instituţia pe care o conduce intenţionează să intensifice încă din luna septembrie controalele de conformitate la distribuitorii belgieni.

Bruxelles-ul va ridica problema la nive european pentru a pune capăt tragediilor repetate

De asemenea, Belgia va pleda la nivel european pentru interzicerea vânzării acelor modele care sunt considerate prea rapide.

"Piaţa internă nu se opreşte la frontierele noastre. Un dispozitiv interzis aici, dar vândut în regim liber în altă parte, reprezintă un risc pentru consumatorul belgian. Doar o abordare europeană va permite rezolvarea cu adevărat a acestei probleme", a declarat Rob Beenders, citat într-un comunicat publicat marţi.

Institutul Vias pledează pentru norme mai stricte privind mărimea roţilor trotinetelor (roţile mai late şi mai flexibile limitează riscul de cădere) şi pentru accelerarea procesului de omologare de către Poliţia belgiană a unui dispozitiv de control al vitezei.

Vias deplânge, totodată, faptul că purtarea căştii de protecţie nu a fost declarată obligatorie pentru utilizatorii de trotinete electrice, cu scopul de a limita riscul de traumatism cranian în caz de accident.

Titi Aur, semnal de alarmă despre o noua categorie de teribiliști în trafic

Titi Aur, expert în conducere defensivă, susține că nu există o metodă de control în România în privința teribiliștilor care conduc trotinete electrice, cu viteză extrem de mare. „Avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții”, spune specialistul.

Potrivit expertului, trotineta electrică trebuie să meargă cu 25km/h, dar cam toate merg cu 50 km/h.

„Unele merg cu 80 km/h și au fost măsurate și cu viteze mai mari. În lumea civilizată, în Țările de Jos, vine Poliția Rutieră și un echipaj tehnic, te oprește și are un stand pe care e pusă trotineta. Dacă merge cu mai mult de 25 km/h, se confiscă, direct. E pericol public. Dacă legea spune 25 km/h, nu au voie să circule trotineta care merg mai tare de atât. La noi merg cu viteză de 70-80 km/h. Majoritatea merg cu 50 km/h, mai puțin cele închiriate, care le-au limitat. Trotinetele private nu au niciun control. Trotineta merge peste tot, te strecori, intri pe trotuare, nu are cum să te prindă nici poliția și nici nu are cum să te depisteze, că nu ai număr. Se dovedește că avem foarte multe zone scăpate de sub control și nu există regulă, lege și instituții, care să acționeze“, a spus Titi Aur.