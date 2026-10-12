 Șobolanii au pus stăpânire pe un trotuar din centrul Capitalei. „Cine zice că Bucureștiul nu are viață de noapte?” | adevarul.ro
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Șobolanii au pus stăpânire pe un trotuar din centrul Capitalei. „Cine zice că Bucureștiul nu are viață de noapte?”

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Un videoclip cu mai mulți șobolani plimbându-se nestingheriți pe un trotuar din centrul Bucureștiului a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Primăria Capitalei a explicat ce a constatat în urma verificărilor din zonă.

Bucureştenii se plâng, din nou, de prezenţa şobolanilor.
Bucureştenii se plâng, din nou, de prezenţa şobolanilor. Foto: arhiva

„Cine zice că Bucureștiul nu are viaţă de noapte?”, este mesajul care însoțește un videoclip publicat pe pagina de Facebook Bukureştiul, în care peste 10 șobolani se plimbă pe un trotuar din zona Sfânta Vineri. Filmarea a atras rapid atenția utilizatorilor și a adunat peste 3.300 de vizualizări, aproximativ 450 de distribuiri și aproape 500 de comentarii.

Reacțiile au fost în mare parte ironice, cu tentă politică, însă mulți dintre cei care au comentat au semnalat că se confruntă cu aceeași problemă. Unii au povestit că au văzut rozătoare și în alte cartiere, inclusiv în timpul zilei, nu doar noaptea, când acestea sunt mai active.

Contactată de București.ro, Primăria Capitalei a precizat că, în zona respectivă, au fost înregistrate şi în trecut trei reclamații privind prezența rozătoarelor, în lunile februarie, martie și mai 2026 şi, în plus, în iulie, Compania Municipală Eco-Igienizare București SA s-a autosesizat și a verificat din nou perimetrul.

Potrivit răspunsului transmis de Primărie, echipele companiei au intervenit în toate cele patru situații. Acestea au verificat stațiile PVC în care este amplasat raticidul, au completat sau înlocuit substanța și, în funcție de configurația zonei, au suplimentat numărul stațiilor de intoxicare.

„În zona menționată au fost înregistrate la Dispeceratul CMEIB S.A. trei reclamații privind prezenţa şobolanilor, în lunile februarie, martie şi mai, precum şi o autosesizare în luna iulie. În toate aceste cazuri, echipele companiei au efectuat verificări şi au intervenit punctual pentru inspectarea staţiilor PVC cu raticid.

Au fost luate măsuri pentru completarea sau înlocuirea raticidului şi, în funcţie de configurația perimetrului, pentru suplimentarea numărului de stații de intoxicare”, a transmis Primăria Capitalei, care spune că problema ţine şi de comportamentul cetăţenilor.

Simplata deratizare nu poate rezolva problema şobolanilor, atâta timp cât pe trotuare și pe spațiile verzi sunt aruncate resturi menajere, iar unele coșuri de gunoi sunt deteriorate sau prea pline, aşa cum s-a contatat la controalele anterioare, când inspectorii au găsit inclusiv recipiente cu hrană și apă pentru pisici sau păsări, amplasate în apropierea blocurilor de locuințe.

În acest context, Primăria Capitalei și Compania Municipală Eco-Igienizare atrag atenția că aplicarea raticidelor, de una singură, nu rezolvă problema dacă șobolanii au în continuare acces la hrană și adăpost. De aceea, intervențiile trebuie însoțite de gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și de limitarea surselor de hrană disponibile în spațiile publice.

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