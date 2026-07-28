 De ce e Bucureștiul plin de șobolani? Explicația Primăria Capitalei | adevarul.ro
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De ce e Bucureștiul plin de șobolani? Explicația Primăria Capitalei

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Primăria Municipiului București (PMB) a transmis marți, 28 iulie, că înmulțirea șobolanilor este favorizată de resturile alimentare aruncate pe domeniul public, de gunoiul menajer din apropierea restaurantelor și magazinelor alimentare, precum și de clădirile și terenurile abandonate.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Într-un oraș, lupta cu șobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi! Ei nu pot dispărea doar prin deratizare. Curățenia și responsabilitatea fiecăruia dintre noi sunt esențiale! Compania Municipală Eco Igienizare are un plan anual de deratizare, care stabilește numărul de tratamente, în funcție de locații”, transmite PMB.

Primăria Municipiului București a transmis că au fost aplicate două dintre cele patru tratamente de deratizare în piețe, târguri și cimitire.

Totodată, este în desfășurare al treilea tratament pe terenurile asociațiilor de proprietari, la locuințele sociale și în parcările de reședință, al doilea tratament pe locurile de agrement și în spațiile deschise de pe domeniul public, precum și primul tratament în imobilele de tip condominiu și al doilea în clădirile și pe terenurile instituțiilor publice.

Reprezentanții PMB au precizat că intervin și punctual, în urma sesizărilor cetățenilor, iar în București sunt amplasate aproximativ 140.000 de cutii pentru deratizare.

Cu toate acestea, Primăria Capitalei subliniază că deratizarea „oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema”.

„Șobolanii sunt atrași de sursele de hrană și de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezența gunoiului menajer în zona restaurantelor și a magazinelor cu profil alimentar, clădirile și terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulțirea rozătoarelor.

Oricâte cutii negre ar fi în zonă, șobolanii nu vor fi tentați de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Așadar, pentru ca deratizarea să funcționeze, e necesară menținerea curățeniei, gestionarea mai eficientă a deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate”, transmite instituția.

PMB le recomandă cetățenilor să nu mai lase hrană pentru porumbei, câini și pisici pe domeniul public, precizând că salubrizarea este responsabilitatea primăriilor de sector, iar Poliția Locală a Capitalei și polițiile locale de sector sancționează neregulile constatate.

„Așadar, lupta împotriva șobolanilor nu se câștigă într-o singură zi și nici printr-o singură măsură. Ci prin intervenții constante și respectarea curățeniei de câtre fiecare dintre noi. Pentru un București mai curat și mai sigur este nevoie de noi toți”, mai transmite PMB.

Cât costă deratizarea unui apartament

Recent, bucureștenii au semnalat prezența șobolanilor în mai multe zone ale Capitalei. Un locuitor din cartierul Sebastian, Sectorul 5, a reclamat că mai mulți șobolani au fost găsiți morți în fața blocului în care locuiește.

În 2026, au fost făcut 216 sesizări privind prezența rozătoarelor în mai multe zone ale Capitalei, scrie Observator. Bucureștenii se plâng că întâlnesc șobolani aproape în fiecare seară printre blocuri, în jurul platformelor de gunoi sau la intrările în scări.

Deratizarea unui singur apartament costă între 150 și 400 de lei. Pentru subsolurile blocurilor, prețurile pot depăși 1.000 de lei, în funcție de dimensiunea spațiului și de amploarea intervenției.

Potrivit hărții publicate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București (ADIDDDB), cele mai ridicate niveluri ale populației de șobolani sunt înregistrate în Militari (Sectorul 6), Vitan–Dudești și la nord de parcul Alexandru Ioan Cuza (Sectorul 3).

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