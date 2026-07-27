 Bucureștiul, invadat de șobolani. Care sunt zonele cu cele mai multe sesizări | adevarul.ro
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Video Bucureștiul, invadat de șobolani. Care sunt zonele cu cele mai multe sesizări

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Bucureștenii au semnalat prezența șobolanilor în mai multe zone ale Capitalei. Un locuitor din cartierul Sebastian, Sectorul 5, a reclamat că mai mulți șobolani au fost găsiți morți în fața blocului în care locuiește.

Sursă video: TikTok @Dorin.ct.77

Potrivit Digi24, o femeie din Sectorul 3 a povestit că un șobolan a intrat în apartamentul său prin vasul de toaletă și a cerut sfaturi pe o pagină de Facebook.

Televiziunea citată adaugă că, în zilele următoare, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) urmează să voteze un proiect care introduce reguli noi pentru firmele private de deratizare. Acestea vor fi obligate să raporteze trimestrial Primăriei intervențiile efectuate, zonele vizate și substanțele folosite.

Nerespectarea obligației poate duce la suspendarea activității și amenzi de până la 5.000 de lei, iar continuarea activității după suspendare se sancționează cu amenzi de până la 10.000 de lei.

În 2026, au fost făcut 216 sesizări privind prezența rozătoarelor în mai multe zone ale Capitalei, scrie Observator. Bucureștenii se plâng că întâlnesc șobolani aproape în fiecare seară printre blocuri, în jurul platformelor de gunoi sau la intrările în scări.

Deratizarea unui singur apartament costă între 150 și 400 de lei. Pentru subsolurile blocurilor, prețurile pot depăși 1.000 de lei, în funcție de dimensiunea spațiului și de amploarea intervenției.

Potrivit hărții publicate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București (ADIDDDB), cele mai ridicate niveluri ale populației de șobolani sunt înregistrate în Militari (Sectorul 6), Vitan–Dudești și la nord de parcul Alexandru Ioan Cuza (Sectorul 3).

Nivel infestare șobolani/FOTO: ADIDDDB
Nivel infestare șobolani/FOTO: ADIDDDB

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