Polițist din Neamț, înjunghiat mortal de propriul fiu. Tragedia s-a petrecut în plină stradă

Un polițist în vârstă de 50 de ani, angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Neamț, a fost ucis luni seară după ce a fost înjunghiat de propriul fiu, în vârstă de 22 de ani. Tragedia s-a petrecut pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra-Neamț.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:59, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între cei doi, Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, citate de publicația locală Mesagerul Neamț.

„La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.59, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamţ, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamţ, a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani”, a transmis IPJ Neamț.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, însă medicii nu au mai putut salva victima.

„La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul bărbatului”, au precizat polițiștii.

Martorii au relatat că victima ar fi fost lovită de mai multe ori cu cuțitul înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Tânărul de 22 de ani, suspectat că și-a ucis tatăl, a fost imobilizat și dus la audieri. Acesta se află în custodia polițiștilor, urmând să fie dispuse măsurile legale în funcție de concluziile anchetei.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Anchetatorii încearcă să afle ce a declanșat conflictul dintre cei doi și dacă existau tensiuni anterioare în familie. De asemenea, vor fi analizate declarațiile martorilor și probele ridicate de la locul crimei.

Cazul a șocat comunitatea din Piatra-Neamț, unde victima era cunoscută ca polițist în cadrul serviciului de permise și înmatriculări.