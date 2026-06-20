Video Un tânăr a înjunghiat mortal o femeie şi a rănit mai multe persoane într-un centru comercial din Rusia

Un tânăr rus a înjunghiat mortal o femeie şi a rănit alte cel puţin cinci persoane într-un atac cu cuţitul comis sâmbătă într-un centru comercial din oraşul Krasnodar, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Tânărul, care a fost arestat la locul faptei, a rănit de asemenea o femeie însărcinată şi încă cel puţin patru persoane şi a aruncat focuri de artificii spre un centru de recreere pentru copii, dar fără să provoace acolo victime, potrivit Agerpres.

Încătuşat la locul atacului şi întrebat ce l-a determinat să recurgă la astfel de acţiuni, el a răspuns: "Pur şi simplu m-am săturat de viaţă". El a negat că l-ar fi plătit cineva, aceasta fiind o referire la serviciile secrete ucrainene, negând de asemenea că ar consuma regulat droguri sau alcool.

De la începutul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei în anul 2022 infracţiunile comise de tineri în şcoli şi locuri publice au crescut în Rusia.

Unele dintre acestea sunt acte de sabotaj finanţate de serviciile secrete ucrainene, care au reuşit să recruteze în acest scop inclusiv minori ruşi.