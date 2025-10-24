Distrigaz reia etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienților din Rahova. Lista străzilor

Distrigaz a anunțat vineri după-amiază că va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, începând de sâmbăt, 25 octombrie 2025, pentru cei „care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță”.

Conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, autoritățile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. Astfel, echipele Distrigaz Sud Rețele au putut începe lucrările premergătoare necesare pregătirii elementelor rețelei de distribuție din zonă, în vederea realimentării în siguranță a clienților afectați de închiderea neprogramată.

Începând de mâine, 25 octombrie 2025, se va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță.

Astfel, sâmbătă, 25 octombrie 2025, în intervalul 10:00 – 20:00, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru clienții aflați în imobilele din:

• Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

• Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 și 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 și 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

• Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 și 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 și 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 și 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 și nr. 36,

• Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 și 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 și 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 și 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 și 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

• Strada Popina nr. 27; nr. 30 și nr. 31;

• Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 și 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 și 2;

• Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 și 2.

„Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienții de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanților Distrigaz Sud Rețele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță. Menționăm că, în cazul clienților Asociații de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locație/apartament.

Mâine, vom reveni cu informații despre următoarele imobile pentru care se va relua alimentarea cu gaze naturale.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate”, a informat Distrigaz.

Amintim că vineri dimineață, 17 octombrie, la ora 9.07 minute, a avut loc o puternică explozie la un bloc situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu din cartierul Rahova.

Explozia din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, pare să fi avut la bază o multitudine de greșeli în care pare să fi fost implicați deopotrivă toți actorii, atât Distrigaz și firma chemată să constate și să repare defecțiunile, cât și administratorul blocului, după cum au declarat pentru „Adevărul” experți în domeniu.