search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Procurorii nu au stabilit concluziile despre cauzele exploziei din Rahova. Anunțul Parchetului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care instrumentează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite.

Explozie bloc Rahova FOTO: Profimedia
Explozie bloc Rahova FOTO: Profimedia

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem, informează, luni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, scrie News.

„În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Procurorii fac precizarea că „că nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenţa ori folosirea de material exploziv”.

În cadrul dosarului penal, a fost realizată identificarea tuturor celor trei femei care au murit în explozie.

„În cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, au fost realizate activităţile de examinare şi identificare a celor 3 persoane decedate, fiind obţinute concluziile expertizei genetice judiciare dispuse în cauză”, precizează sursa citată.

Procurorii anunţă că săptămâna aceasta continuă cercetarea la faţă locului începută încă din ziua exploziei, în cadrul anchetei fiind cooptaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române- Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române, ISU

Bucureşti-Ilfov, INSEMEX Petroşani, Inspectoratului Naţional de Expertize Criminalistice şi Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Activităţile de cercetare la faţă locului care se vor desfăşura şi marţi, au loc în prezenţa specialiştilor din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii şi „cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului”, mai transmit procurorii.

În paralel, vor continua şi audieri ale persoanelor ce au cunoştinţă de împrejurările şi modul în care a avut loc evenimentul.

Anchetatorii fac apel către mijloacele de informare în masă „să evite speculaţiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilităţii unor persoane ori instituţii”

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
playtech.ro
image
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum și-a prevestit o femeie sfârșitul, înainte de explozia din Rahova. Ultima postare a avocatei Vasilica Enache i-a lăsat pe toți mască
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze