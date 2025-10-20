Procurorii nu au stabilit concluziile despre cauzele exploziei din Rahova. Anunțul Parchetului

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care instrumentează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem, informează, luni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, scrie News.

„În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Procurorii fac precizarea că „că nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenţa ori folosirea de material exploziv”.

În cadrul dosarului penal, a fost realizată identificarea tuturor celor trei femei care au murit în explozie.

„În cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, au fost realizate activităţile de examinare şi identificare a celor 3 persoane decedate, fiind obţinute concluziile expertizei genetice judiciare dispuse în cauză”, precizează sursa citată.

Procurorii anunţă că săptămâna aceasta continuă cercetarea la faţă locului începută încă din ziua exploziei, în cadrul anchetei fiind cooptaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române- Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române, ISU

Bucureşti-Ilfov, INSEMEX Petroşani, Inspectoratului Naţional de Expertize Criminalistice şi Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Activităţile de cercetare la faţă locului care se vor desfăşura şi marţi, au loc în prezenţa specialiştilor din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii şi „cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului”, mai transmit procurorii.

În paralel, vor continua şi audieri ale persoanelor ce au cunoştinţă de împrejurările şi modul în care a avut loc evenimentul.

Anchetatorii fac apel către mijloacele de informare în masă „să evite speculaţiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilităţii unor persoane ori instituţii”