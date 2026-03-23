Un spectacol de striptease desfășurat recent la Circul Metropolitan din București a stârnit controverse după ce au apărut imagini cu dansatori care și-au acoperit zonele intime cu tricolorul României. Primăria Capitalei a explicat că evenimentul nu aparține Circului de stat și că instituția a pus la dispoziție sala doar pentru închiriere.

Imaginile, publicate de jurnaliștii Libertatea, au atras atenția publicului asupra naturii controversate a spectacolului. Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții Primăriei Municipiului București au clarificat că acest eveniment nu a fost organizat de Circul Metropolitan, iar instituția a închiriat sala fără a avea informații detaliate despre conținutul show-ului.

Potrivit PMB, organizatorii nu sunt obligați să dezvăluie regia sau conținutul exact al evenimentului înainte de desfășurare. Totuși, contractul încheiat între gazdă și organizator stipulează că activitățile desfășurate în sală nu trebuie să fie obscene, jignitoare, vulgare, amenințătoare sau să producă indignare în rândul publicului ori să afecteze demnitatea și onoarea participanților sau a instituției gazdă. Organizatorul este responsabil direct pentru respectarea acestor prevederi și pentru conținutul evenimentului.

Posibile consecințe

În aceste condiții, PMB a precizat că, fiind încălcate anumite prevederi ale contractului, reprezentanții Circului Metropolitan urmează să se consulte cu avocații pentru a decide ce măsuri trebuie luate. Organizatorul evenimentului ar putea fi chiar acționat în instanță, dacă specialiștii în drept consideră acest lucru necesar.