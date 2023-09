Red Bull Dance Your Style, competiția globală de all-styles street dance, revine la București

Red Bull Dance Your Style revine cu cea de-a treia ediție și caută cel mai bun dansator de street-dance din România. Pe 5 octombrie, la Circul Metropolitan București, Red Bull Dance Your Style îi pune față în față, pe aceeași scenă, pe 16 dintre cei mai spectaculoși dansatori, coregrafi și profesori de dans din România, iar publicul alege învingătorul.

Ei dau ce-au mai bun în ring pentru șansa de-a ne reprezenta în finala mondială a competiției de la Frankfurt, la finalul anului. La platane: ZDA. Prezintă: Shurubel.

Red Bull Dance Your Style în România

Ajunsă la cea de-a treia ediție în România, Red Bull Dance Your Style îi aruncă într-o luptă aprigă pe cei mai buni și creativi dansatori locali. În toamnă, ei vor pune la bătaie mișcări, stiluri de street-dance și abordări diferite, de la Hip-Hop la Popping, Waacking, Afro, Vogue, Electro Dance și Dancehall. Concurenții se luptă pe orice tempo, pe muzică surprinzătoare - de la hituri evergreen la piesele momentului - pentru a câștiga voturile publicului, care va trebui să-și susțină favoritul alegând culoarea albastră sau roșie pe brățara cu led pe care o va primi și să o facă vizibilă tuturor celor din sală. Fără juriu profesionist, coregrafii planificate sau repetiții, Red Bull Dance Your Style este despre cum îmbrățișezi momentul. E improvizație 100%, unde DJ-ul și audiența joacă un rol crucial.

Cine se bate până la ultima suflare pe 5 octombrie

Au impresionat dansând în zeci de competiții locale și internaționale, au premii peste premii, au predat sute de workshop-uri în Romania și nu numai, s-au făcut remarcați pe micul ecran sau în sălile de spectacol. Așii street-dance-ului care se vor duela la București pe 5 octombrie sunt:

Impulse - campionul Red Bull Dance Your Style România 2022. Dansează de 12 ani. A început cu popping, iar ultetior s-a perfecționat pe hip-hop freestyle.

Alin Țîrcă - locul 2 Red Bull Dance Your Style România 2022. Reprezintă Street Groove Studio. Dansează de 11 ani, timp în care a învățat din mai multe stiluri, de la breaking, la contemporan și balet, și umbrela streetstyles. În ultimii ani și-a concentrat research-ul în freestyle, improvizație și movement.

Sătănel – desemnată cel mai bun dansator de street-dance în România în 2021, la prima ediție Red Bull Dance Your Style România. Dansează din adolescență, iar dragostea pentru hip-hop a crescut în timp și a devenit un stil de viață.

Răzvan Feraru – reprezintă comunitatea de dancehall din România de aproximativ 5 ani. Primul contact cu acest stil de dans l-a avut în 2017 și a fost dragoste la prima mișcare, ajungând să-l considere un mod de viață, nu un simplu stil de dans.

Mona – în urmă cu 3 ani a descoperit dansurile africane moderne și s-a dedicat cu totul acestor stiluri. A participat la workshop-uri în străinătate, s-a antrenat cu dansatori profesioniști, a participat în battle-uri atât locale, cât și internaționale.

Nadia - Dansează de 11 ani, iar în ultimii 4 s-a axat predominant pe Hip Hop freestyle, însă experimentează și alte stiluri, ori de câte ori are ocazia. Cel mai mult îi place să împărtășească sentimentele pe care le are când dansează cu persoanele de lângă ea.

Aura Vidroiu - dansator, coregraf, creative director. Este coregraful trupei câștigătoare @ World Of Dance Romania 2017 și a colaborat cu mai mulți artiști români precum Bruja, Oscar, Vlad Dobrescu, Azteca, Amuly, Vlad Flueraru, JUNO, Mira, Nicole Cherry, Antonia și Alex Velea. Anul trecut a lansat primul ei EP: AURA x PRNY EP.

Octavia - o artistă polivalentă, pasionată de cultură. Aprofundează stilurile de dans waacking și vogue de 5 ani, îndrumată de mentorii ei, Waana Neagu, respectiv Irina Lalciu. Pe scena Red Bull Dance Your Style își dorește să reprezinte și să aducă vizibilitate culturii disco prin performance-urile de waacking.

Irene - dansează de 14 ani și își dorește să nu se oprească niciodată. Cele mai frumoase amintiri pe care le are sunt legate de dans: călătoriile, competițiile, prietenii din toată lumea și toate lecțiile acumulate prin intermediul dansului.

Luci - A intrat în lumea street dance-ului în 2013 și de atunci a experimentat majoritatea stilurilor. De-a lungul timpului, a obținut multiple titluri naționale și internaționale, iar în ultimul an s-a concentrat pe waacking.

Mambo – a început să danseze din ambiție, acum 7 ani, și a vrut să fie recunoscut ca dansator. Cu timpul a început să meargă prin țară la diferite battle-uri și să se bucure de cariera de dansator și artist pe care își dorește să o dezvolte.

Bogdan Zamfir a.k.a. Bobo - În ultimii 15 ani, a performat în peste 18 țări și a creat piese de artă pentru teatre, televiziuni și artiști. A câștigat multiple concursuri naționale și internaționale, iar pe parcursul carierei de profesor, a antrenat mii de dansatori români și din străinatate.

Eduard Nanu a.k.a. Oxi - Performer, dansator și creator de aproximativ 11 ani. Curiozitatea l-a împins întotdeauna să-și dezvolte abilitățile în cât mai multe domenii ale artei - dansul, muzica și teatrul fiind cele care l-au dezvoltat ca om și ca artist.

Adam - Este dansator și are o experiență de peste 10 ani în domeniu. A câștigat multiple competiții la categoriile solo/duo și crew - street dance. Dansul îl ajută să se exprime. Când dansează, o nouă lume i se deschide și îi permite să fie el însuși.

Ionuț Eftene a.k.a. Ionuț – În decursul celor 14 ani de dans, și-a investit tot sufletul în acest tip de artă, iar Hip Hop Freestyle și House-Dance au devenit expresii ale pasiunii sale. Această călătorie incredibilă l-a purtat în diverse locuri și i-a permis să absoarbă esența stilurilor și de la pionierii care au aprins flăcările culturii Hip Hop.

Teodora Păuni a.k.a. Funky T- Reprezintă Tupeu Crew. Primul ei profesor de dans a fost tatăl ei, dansator de street dance din garda veche. A cochetat cu majoritatea stilurilor de dans de sub umbrela Street Dance, însă în urmă cu 5 ani a descoperit că popping-ul este stilul care i se potrivește.

„Cine vrea să câștige trebuie să impresioneze publicul, iar din ce am observat eu, publicului îi place să vadă multă personalitate. Doar cineva care știe foarte bine regulile dansului își permite să le încalce fix atât cât trebuie. Cred că acolo se joacă totul, în mintea lor, în mentalitatea cu care intră fiecare în arenă. Dacă rămân focusați, livrează. Am crescut în comunitatea asta încă de când eram în liceu și mergeam la battle-uri 1 vs 1 unde eram 50 de oameni în public. Apoi, în facultate, am început să le prezint și eram 100 de oameni în sală. În momentul ăsta, fanii sunt de ordinul miilor și s-a văzut la ediția trecută. E o comunitate plină de viață, care respiră dans, iar concursurile ca Red Bull Dance Your Style sunt gura de aer de care au nevoie ca să își ducă pasiunea mai departe”, Shurubel, MC-ul evenimentului.

„Înainte să descopăr că îmi place să cânt, am făcut dansuri moderne. Apoi, am dansat în multe alte contexte datorită proiectelor la care am participat. Înainte, știu că se dansa mult pe hip-hop la battle-uri. Acum, ceva îmi spune că vor primi cu urechile deschise de toate. Am observat o evoluție și o deschidere din ce în ce mai mare în rândul dansatorilor și cred că le-ar plăcea să danseze și pe UK Garage, 2step, Afrobeats, Funk, orice. Cui nu îi plac elementele-surpriză? Eu zic că o să aliniem planetele, nu așteptările”, DJ ZDA.

Aproape un sfert dintre țările din întreaga lume își trimit astăzi reprezentanți în lupta pentru marele titlu

Din 2018 până acum, megashow-ul internațional Red Bull Dance Your Style i-a adus în lumina reflectoarelor pe unii dintre cei mai tari dansatori de street-dance din întreaga lume, oferind un spațiu pentru demonstrații de artă uluitoare, de pe tot mapamondul. Comunitatea de dans este locul unde vibrează atât de multe voci și medii diferite: de la 14 țări și 29 de evenimente în primul sezon, calificările s-au extins semnificativ, acum desfășurându-se în peste 46 de țări, cu 160 de evenimente în întreaga lume. Ca și în anii precedenți, după alegerea câștigătorilor din fiecare țară, lupta pentru titlul de campion mondial se desfășoară la scenă deschisă - în acest sezon, la Festhalle Frankfurt, Germania, pe 4 noiembrie 2023. În 2019, titlul suprem al competiției a fost câștigat de B-boy-ul olandez Shinshan, cu un mix unic de house, hip-hop, locking & popping influențat de capoeira, iar în 2022, trofeul a fost adjudecat de japonezul D Soraki, cu un show fabulos de hip-hop aproape acrobatic, care, după ce a refuzat oferte de la Madonna și Cirque du Soleil, își urmează astăzi visul de a schimba modul în care lumea îi percepe pe dansatorii de freestyle: nu doar ca dansator de back-up, ci ca act artistic per se.

O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 46 de țări. În 2021, prima ediție Red Bull Dance Your Style din România a celebrat street-dance-ul românesc într-un show extraordinar la Teatrul de Vară Herăstrău: 1.000 de spectatori energici, 16 dansatori de excepție, 15 dueluri electrizante, 3 ore de aplauze prelungite. Atunci, Alexandra Barac a.k.a Sătănel a reușit să câștige fără drept de apel inimile publicului. În 2022, Impulse a fost încununat regele ringului de dans într-un show ținut cu casa închisă la Circul Metropolitan București, în fața a 1500 de persoane.

Biletele sunt disponibile aici.

Din 2018, Red Bull Dance Your Style oferă o platformă globală dansatorilor de street-dance din întreaga lume pentru a-și demonstra abilitățile și originalitatea în battle-uri 1 la 1. Află mai multe aici.