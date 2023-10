Adam Chițu a fost desemnat cel mai bun dansator de street-dance din România la Red Bull Dance Your Style

Circul Metropolitan din București a găzduit, joi seara, finala competiției Red Bull Dance Your Style 2023, unde 16 dintre cei mai talentați dansatori de street-dance din toată țara s-au întrecut în dueluri 1 la 1, în fața unui juriu entuziast format din peste 1500 de spectatori.

După 3 ore intense, Adam Chițu, în vârstă de 18 ani, din București, a câștigat aplauzele publicului și va reprezenta România la finala mondială a competiției de la Frankfurt, pe 4 noiembrie.

În urma battle-urilor fără egal, Răzvan Feraru a impresionat, de asemenea, publicul cu talentul său. El a obținut locul al doilea, după un duel efervescent cu Adam.

De la Oman la Noua Zeelandă, Uzbekistan sau Mauritius, aproape un sfert dintre țările din întreaga lume își vor trimite în acest an campionii în finala din Germania.

Finala Națională Red Bull Dance Your Style 2023 a fost dominată de pasiune. Concurenții au dansat pe melodii surprinzătoare pentru a cuceri publicul, care și-a ales în fiecare etapă favoriții și i-a susținut cu apaluze.

Fără juriu profesionist, coregrafii planificate sau repetiții, Red Bull Dance Your Style este un spectacol de improvizație 100%, unde DJ-ul și audiența joacă un rol crucial. De la dancehall la afro, hip-hop, waacking, vogue, electro, house dance și popping, pe scena Circului Metropolitan s-au întrecut aseară stiluri diferite de street-dance.

Încă o dată, hip-hop-ul a triumfat: primele două ediții au fost adjudecate tot de dansatori de hip-hop.

Adam Chițu, câștigătorul Red Bull Dance Your Style 2023: „De 3 ani urmăresc acest concurs și-mi doream foarte mult să particip și să-l câștig. Am început să dansez de la 7 ani, cu breaking și hip-hop, iar ulterior le-am făcut pe amândouă. Primul meci a fost cel mai greu moment al serii pentru mine, pentru că am avut emoții foarte mari. Ce m-a ajutat foarte mult a fost susținerea tuturor celor de la Challenge Arts, trupa mea de suflet, și a întregii mele familii. M-am simțit foarte bine în seara asta! E doar a doua mea participare la un concurs mare, după Hip Hop International Phoenix, Arizona, USA, 2019, unde am fost cu trupa.”

Shurubel, MC: „Mi se pare că de la an la an concursul devine tot mai bun. E mai multă implicare din partea dansatorilor, e mai mult profesionalism. Ce îmi place foarte mult este că, deși avem în concurs veterani, vin acum niște dansatori noi din urmă, care abia au apărut. E un lucru care mie îmi dă speranță: street-dance-ul în România evoluează și tot timpul vor veni dansatori noi care să ne surprindă. Prima oară când am prezentat un battle de street-dance a fost într-un club, undeva în magazinul Unirea din București, la etajul 4, unde cred că erau 50 de oameni în public. Și să vii de la evenimentul ăla cu 50 de oameni la un eveniment cu peste 1500, în tribunele Circului Metropolitan, mie mi se pare senzațional!”

Adam Chițu va reprezenta România la Finala Mondială Red Bull Dance Your Style, care va avea loc pe 4 noiembrie 2023, la Festhalle Frankfurt, în Germania.

O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională de all-styles street-dance, cu evenimente în peste 46 de țări. În 2021, prima ediție Red Bull Dance Your Style din România a celebrat street-dance-ul românesc într-un show extraordinar la Teatrul de Vară Herăstrău: 1.000 de spectatori energici, 16 dansatori de excepție, 15 dueluri electrizante, 3 ore de aplauze prelungite.

Atunci, Alexandra Barac a.k.a Sătănel a reușit să câștige fără drept de apel inimile publicului.

În 2022, Impulse a fost încununat regele ringului de dans într-un show ținut cu casa închisă la Circul Metropolitan București, în fața a 1500 de persoane.

Din 2018, Red Bull Dance Your Style oferă o platformă globală dansatorilor de street-dance din întreaga lume pentru a-și demonstra abilitățile și originalitatea în battle-uri 1 la 1. Află mai multe pe redbull.ro/dance.