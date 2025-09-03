Concertul rapperului Egor Creed de pe stadionul Lujniki din Moscova, în fața a 86.000 de spectatori, a stârnit un val de critici aprinse din partea politicienilor, activiștilor și părinților, după ce pe scenă au apărut dansatoare sumar îmbrăcate și momente considerate indecente. Artistul riscă o suspendare de trei luni.

Creed a interpretat atât hituri cunoscute, precum „Samaia, Samaia”, „Budilnik” sau „Nevesta”, cât și piese noi. Totuși, presa scrie că „accentul nu s-a pus pe muzică, ci pe producția scandaloasă, care a provocat o reacție furtunoasă în rândul spectatorilor, părinților și activiștilor pentru drepturile omului”.

Momentul cel mai criticat a fost în timpul piesei „Malo”, când pe scenă a apărut o dansatoare în costum de piele și cu mască, care s-a sărutat pasional cu interpretul. Scena a fost redată pe ecrane uriașe, sub privirile publicului, unde se aflau și mulți adolescenți însoțiți de părinți.

Ulterior, alte dansatoare în lenjerie intimă au executat mișcări de twerking și dans la bară. „Mulți adolescenți, publicul-țintă al lui Egor, au venit la concert cu părinții lor. Și cum le putem demonstra apoi părinților noștri că aceasta este o zonă sigură”, a comentat prezentatoarea TV Iana Ciurikova. Nemulțumirea a fost amplificată de faptul că evenimentul avea clasificare de vârstă „12+”.

Reacții politice și cereri de sancțiuni

Mișcarea religioasă Sorok Sorokov a trimis un apel oficial către Ministerul Afacerilor Interne, cerând ca artistul să fie tras la răspundere în baza articolului 6.17 din Codul Contravențiilor Administrative („Încălcarea legislației privind protecția copiilor împotriva informațiilor dăunătoare sănătății și dezvoltării lor”). Pedeapsa prevăzută este o amendă de până la 50.000 de ruble (aproximativ 500 de euro) și suspendarea activității pentru o perioadă de până la 90 de zile, potrivit postului de radio NSN.

Deputatul Vitali Milonov a fost la fel de vehement: „A fost o chestiune de regie planificată dinainte. Situația ar putea depăși sancțiunile administrative și ar putea avea consecințe penale. Spectacolul a fost un cabaret al diavolului”.

„Vulgar și depravat”. Părinții cer scuze publice

Olga Letkova, președinta Asociației Comitetelor și Comunităților de Părinți, a cerut interpretului să își asume greșeala: „Nu te poți comporta așa. Acei oameni care organizează și etichetează evenimentele cred, aparent, că aceasta este norma. Nici măcar nu se gândesc să crească copiii în anumite valori tradiționale. Nu doar comportamentul lui Creed îi indignează pe mulți părinți, ci și pe alte vedete care își permit să fie vulgare și depravate în fața copiilor. Acest lucru are un impact negativ asupra formării personalității, asupra nivelului de cultură. Îi cer să se explice, să spună că a fost o greșeală și că acest lucru nu se va mai întâmpla”.

Susținere din partea industriei muzicale

În apărarea lui Creed a intervenit producătoarea Iana Rudkovskaia, care a apreciat amploarea evenimentului: „Este un artist și showman unic, care a reușit să umple stadionul fără publicitate. A realizat cel mai scump spectacol din Rusia de până acum. Conform estimărilor mele modeste, producția l-a costat 200 de milioane de ruble (peste două milioane de euro). Acesta este cu siguranță un record printre toate spectacolele rusești”.

Potrivit acesteia, investiția a fost justificată prin calitatea sunetului, luminii și efectelor speciale.

Reacția lui Creed

După concert, Egor Creed a publicat pe rețelele sociale capturi cu reacții entuziaste ale fanilor, scriind: „Și fanii sunt încântați! Așa că nu a fost totul în zadar și am reușit. Mulțumesc, Moscova. Vă iubesc”.