Prezentatoarea argentiniană Belen Rodriguez, care a părăsit trustul Mediaset în urmă cu doi ani și a avut o perioadă dificilă pricinuită de o stare de depresie, spune că este din nou singură.

Belen spune că, pentru prima dată după mulți ani, nu are nicio relație la orizont. „Pentru prima dată în ultimii 20 de ani sunt singură. M-am tuns și am împlinit și 40 de ani... Și, da, sunt foarte bine”, spune Belen, preluată de gazzetta.it.

Invitat la o emisiune televizată în urmă cu 15 ani, Adrian Mutu, pe atunci legitimat la Fiorentina, a fost răsfățat cu o surpriză erotică. Superba Belen a apărut în fața fotbalistului român, pentru a-i oferi clipe fierbinti.

Belen a executat câteva mișcări de striptease, renunțând la haine și lăsând la vedere o provocatoare ținută de dormitor care l-a făcut să tresalte pe „Briliant”.