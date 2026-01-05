Scandal cu focuri de armă într-o localitate din Ilfov, din cauza unei datorii neplătite

Un scandal izbucnit într-o localitate din județul Ilfov a degenerat într-un incident grav. Unul dintre participanți a scos o armă și a tras mai multe focuri. Totul s-a petrecut în fața unui bar din Ștefăneștii de Jos, unde mai mulți bărbați s-au întâlnit întâmplător și au început o ceartă din cauza unei datorii.

Bărbații se cunoșteau și aveau un conflict mai vechi, spun surse din anchetă. Discuțiile aprinse au fost surprinse și de camerele de supraveghere din zonă, în imagini auzindu-se cum aceștia vorbesc despre o datorie pe care unul dintre ei o avea.

La un moment dat, conflictul a escaladat, iar unul dintre bărbați a scos un pistol și a tras mai multe focuri de armă.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Polițiștii au intervenit la fața locului și au demarat cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte. Autorul focurilor de armă a fost identificat ca fiind un tânăr de 25 de ani, care s-a prezentat ulterior la poliție pentru a preda arma.

„În urma activităţilor investigativ operative, la data de 26 decembrie 2025, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată, fiind vorba despre un tânăr de 25 de ani, ulterior prezentându-se la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov- Serviciul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, unde a predat o armă neletală supusă autorizării şi 3 cartuşe cu gaze”, au afirmat reprezentanţii IPJ Ilfov.

Pe numele acestuia a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bărbatul de 49 de ani spre care ar fi fost îndreptată arma nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție. Ancheta în acest caz este în desfășurare.