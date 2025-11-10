Focuri de armă în Galați: polițiștii au împușcat un bărbat care a agresat o tânără și a atacat forțele de ordine

S-au tras focuri de armă luni seară în localitatea Ghidigeni, județul Galați, după ce un bărbat a atacat polițiștii. Individul a agresat tânără.

Din primele informații, poliția a intervenit după ce o tânără a sunat la 112 și a semnalat că un bărbat a intrat peste ea în casă și a agresat-o.

La sosirea forțelor de ordine, individul a devenit și mai agresiv și a atacat agenții, refuzând să se supună somațiilor repetate.

Polițiștii au tras mai întâi focuri de avertisment, însă pentru a-l opri au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, potrivit ProLider FM.

Bărbatul prezintă mai multe plăgi la nivelul membrelor inferioare și se află în stare stabilă.

Un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță l-a stabilizat și îl va transporta la Spitalul Municipal Tecuci pentru investigații suplimentare și tratament.

Știre în curs de actualizare....