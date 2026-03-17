Video Moment amuzant la inaugurarea aeroportului din Constanța: cum s-a ferit primarul Chițac de agheasmă

Inaugurarea noului terminal de pasageri de la Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” a fost marcată de o întâmplare care a amuzat multă lume.

Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu" a inaugurat oficial marți noul terminal de pasageri, care va putea opera între 400 şi 600 de pasageri pe oră.

O investiţie de 65 de milioane de euro, care face parte din proiectele ample de modernizare a aeroportului din Constanţa, derulate în ultimii trei ani şi jumătate.

În cadrul evenimentului, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a oficiat o slujbă religioasă, ocazie cu care a avut loc și o întâmplare care a amuzat mulțimea. În timp ce ierarhul stropea mulțimea cu agheasmă, primarul Vergil Chițac a avut o reacție instinctivă de a se feri de busuiocul ud, după ce a fost vizat de două ori, provocând zâmbete în rândul asistenței.

Momentul a fost savurat de participanți, care au râs cu hotote, chiar dacă edilul părea stânjenit de cele întâmplate.