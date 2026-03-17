Arabii l-au aruncat ca pe o măsea stricată, Oțelul îl ia de bun: Stiepan Tomas vine să-i salveze pe gălățeni de la înec!

Oțelul Galați s-a mișcat iute, după ce a rămas fără antrenor ca urmare a demisiei lui Laszlo Balint, plecare survenită după 2-3 cu Csikszereda, în prima rundă din play-out. Gruparea de la Dunăre l-a numit pe croatul Stjepan Tomas (50 de ani), care a semnat până la finalul sezonului. Ultima echipă pregătită a fost Al-Okhdood Club, din primul eșalon al Arabiei Saudite, grupare preluată chiar de românul Marius Ninel Șumudică (55 de ani).

Odată cu această mutare, Tomas devine al doilea antrenor croat din Superliga, după Zeljko Kopic, tehnicianul celor de la Dinamo. Clubul gălățean a confirmat instalarea noului antrenor printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial:

„SC Oțelul Galați anunță instalarea croatului Stjepan Tomas în funcția de antrenor principal al echipei de seniori. Aflat în oraș încă de aseară, noul tehnician al roș-alb-albaștrilor va conduce astăzi primul antrenament din noua sa postură”.

Tomas a pregătit de-a lungul carierei formații precum Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol sau NK Osijek, acumulând experiență atât în competiții interne, cât și în cupele europene.

”Noul antrenor al Oțelului are în spate și o importantă carieră de jucător, el fiind vreme de 18 ani internațional al Croației, țară pentru care a îmbrăcat de 49 de ori tricoul primei reprezentative. Fost fundaș central, a activat la Dinamo Zagreb, Vicenza, Como, Fenerbahçe, Galatasaray, Rubin Kazan, Gaziantepspor și Bucaspor.

În 2005, ca jucător al Galatei, acolo unde antrenor era Gheorghe Hagi, a cucerit Cupa Turciei, iar în 2008, la Rubin Kazan, a fost coleg cu fostul mijlocaș central al Oțelului. Gabriel Giurgiu. Stjepan Tomas vine la Oțelul alături de asistenții săi Vlado Smit (antrenor secund) și Lidio Melis (preparator fizic).

Primele declarații: ”Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi”

La prezentare, noul antrenor al Oțelului a transmis un mesaj clar, în care a vorbit despre obiectivele sale și despre stilul de joc pe care vrea să îl implementeze.

„Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informații despre clubul Oțelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oțelul și vin aici cu inima larg deschisă. Știu că ați câștigat campionatul și că ați jucat mulți ani în cupele europene și îmi doresc să revenim acolo. Acum echipa nu traversează cea mai bună perioadă, dar vreau să le ofer toată încrederea jucătorilor, să le arăt că pot mai mult.

Îmi doresc ca suporterii gălățeni să vină în număr cât mai mare la stadion, să susțină echipa și să se bucure de fotbalul pe care îl vom produce. Îmi place ca echipa mea să atace, ba chiar îmi place să controleze fiecare partidă. Forza, Oțelul!”, a declarat Stjepan Tomas.

Experiență variată, dar cifre modeste

De-a lungul carierei de antrenor, Tomas a pregătit echipe precum Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol sau NK Osijek. Ultima experiență a fost la Al-Okhdood, în Arabia Saudită, unde a fost înlocuit de Mariuș Șumudică.

Cea mai bună perioadă a avut-o la Sheriff, unde a stat pe bancă 25 de meciuri și a înregistrat o medie de 1,80 puncte pe meci. La Al-Okhdoud, bilanțul a fost mai modest: 21 de partide și o medie de 0,76 puncte pe meci.

După prima etapă din play-out, Oțelul Galați ocupă locul 11, cu 21 de puncte, la patru lungimi de liderul UTA Arad.

În următoarea rundă, echipa gălățeană va juca în deplasare cu Unirea Slobozia. Partida este programată pe 23 martie, de la ora 20:30.