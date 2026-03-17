Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Prăbușirea lui Neymar. Naționala de fotbal a Braziliei și-a lăsat în afara lotului cel mai bun marcator din istorie

Fotbalistul Neymar (34 de ani) a fost lăsat în afara naționalei Braziliei de către selecționerul italian Carlo Ancelotti (66 de ani).

Neymar a fost mai mult accidentat în ultima perioadă FOTO EPA
Neymar a fost mai mult accidentat în ultima perioadă FOTO EPA

Starul de la Santos va urmări la televizor meciurile cu Franța și cu Croația, ultimele înainte de Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Ancelotti a anunțat luni convocarea pentru următoarele două partide internaționale ale Braziliei. Toată lumea a urmărit cu interes lista italianului, în special pentru posibila revenire a Neymar (34), care nu a mai îmbrăcat tricoul selecționatei din octombrie 2023.

Atacantul de la Santos, vizibil afectat de decizie, nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre acest subiect, după ce a înscris din penalty în Kings League.

Voi vorbi, pentru că nu pot să tac. Evident, sunt supărat și trist că nu am fost convocat, dar concentrarea rămâne aceeași: zi de zi, antrenament după antrenament, meci după meci", a declarat el pentru MadHouseTV.

„Don Carlo” i-a lăsat, totuși, ușa deschisă. „Neymar poate fi la Cupa Mondială. De ce nu l-am convocat acum? Pentru că nu este 100% și, în acest moment, avem nevoie de jucători care sunt în formă maximă. Lista finală va fi altceva; el trebuie să continue să muncească și să adune minute pentru a ajunge într-o stare fizică optimă", a explicat antrenorul.

Neymar este cel mai bun marcator din istoria selecționatei sud-americane, cu 79 de goluri în 128 de selecții.

